I børnehaven blev det for meget – nu skal det tage GOG til nye højder

- Jeg har talt rigtig meget med Kasper – egentlig længe før vi begge skrev under med GOG – om hvordan tingene skulle være. Jeg var meget enig i måden, han ønsker at spille på. Vi delte mange af de samme tanker om angrebsspillet. Jeg tror, det var rigtigt godt for mig, at det ikke var for højt et skridt op.

Vil tage GOG til næste niveau

Efter en række succesfulde år med et par danske mesterskaber med navne som Mathias Gidsel og Simon Pytlick som bannerførerne har GOG afleveret tronen i dansk håndbold tilbage til Aalborg.

Det er noget, Grøndahl vil forsøge at lave om på, når han trækker i den ikoniske gule GOG-trøje.

- Før den her sæson er der mange, der har tænkt, at GOG ikke kommer til at være gode. Men jeg har lyst til at tage GOG op. Uanset hvor mange spillere, der er taget til udlandet eller større klubber, er der altid en ungdomsafdeling og et hold, som kommer til at være konkurrencedygtige. Og det bliver en stor opgave for mig, og det glæder jeg mig meget til.

- Det bliver en test for mit lederskab, håndboldhoved og min kreativitet, og så må vi se, når vi snakker sammen i slutningen af sæsonen, hvordan det er gået.

Hidtil er det gået sådan, at GOG tabte Super Cuppen til netop Aalborg efter en dramatisk afgørelse, hvor Grøndahl havde muligheden for at tvinge kampen ud i forlænget spilletid i de døende sekunder.

I aften tager han så hul på ligasæsonen, når de gamle GOG-kendinge Morten Olsen og Anders Zachariassen kigger forbi med BSH. Den kamp kan ses på TV 2 Sport og TV 2 Play klokken 20 – med optakt fra klokken 19.