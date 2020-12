I dag begynder Danmark at vaccinere mod coronavirus

27. december 2020 bliver en dato, der vil gå over i historien.

For søndag morgen begynder indsatsen med at vaccinere den danske befolkning mod coronavirus.

Det sker flere forskellige steder i landet på samme tid. Omkring klokken ni.

Sådan skal det være, fordi regeringen og sundhedsmyndighederne ikke ønsker et ræs om at give den første vaccine.

- Der er ikke tale om dét første stik, men de første stik, sagde Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, på et pressemøde lillejuleaftensdag.

Det var på det pressemøde, myndighederne for første gang præsenterede en plan for udrulningen af den danske vaccinationsindsats.

Ældre får først

Planen er at give de første doser af vaccinen til plejehjemsbeboere og udvalgte medarbejdere i sundhedsvæsenet. Danmark modtog lørdag 9750 doser af vaccinen fra Pfizer/BioNTech.

På pressemødet 23. december udpegede sundhedsminister Magnus Heunicke (S) fem plejecentre, hvor de første vacciner skal gives – ”nærmest simultant”, sagde han.

De fem plejecentre er valgt, fordi de ligger i fem af de kommuner, hvor smitten er særlig høj, og er fordelt på de fem regioner.

Her gives de første vacciner De første vaccinationer i Danmark bliver givet på udvalgte plejecentre i kommuner med særlig høj smitte. Det sker i følgende byer: Ældrecenter Øst i Odense

Kærbo i Ishøj

Blomstergården i Slagelse

Birkebo i Aalborg

Ankersgade i Aarhus

Men der bliver også vaccineret på andre plejehjem, for eksempel på Plejecenter Fælledgården i København, hvor blandt andre 92-årige Carl-Einar Jørgensen skal stikkes.

- Det er næsten som en månelanding, og hvis jeg kan tage de første skridt på månen, så er det jo fedt, sagde han lørdag til TV 2.

Også flere sygehuse har fået leveret doser, så frontpersonalet kan blive vaccineret som nogle af de første.

Tyvstart i Tyskland og Ungarn

De første knap 10.000 doser ankom til Danmark lørdag morgen med lastbiler fra Pfizer-fabrikken i den belgiske by Puurs.

Nogenlunde samtidig fik de 26 øvrige EU-medlemslande leveret deres doser af den første vaccine, som er godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA.

I EU er det aftalt, at alle lande skal begynde vaccineringen 27. december. Tyskland er dog tyvstartet og begyndte at vaccinere lørdag. Det samme gjorde Ungarn og Slovakiet.

Den danske regering forventer, at der kan vaccineres 200.-250.000 borgere inden for de første to måneder.

I næste uge kommer en ny leverance af 46.800 doser fra fabrikken i Belgien, og derefter følger nye leverancer hver uge.

Foreløbigt ser leveranceplanen sådan ud:

Uge 52 (26. december): 9750 doser

Uge 53: 46.800 doser

Uge 1-7 2020: 47.775 doser om ugen

Uge 8: 52.650 doser

Uge 9-11: 56.550 doser om ugen

Uge 12-13: 60.450 doser om ugen

Der er alene tale om vacciner fra Pfizer/BioNTech. Danmark har aftaler med flere andre producenter om køb af vacciner. Den første, fra Moderna, forventes at blive godkendt af EMA i begyndelsen af januar og leveret i uge 3.

En megafonmåling foretaget for TV 2 og Politiken blandt 1013 respondenter viser, at knap otte ud af ti danskere vil lade sig vaccinere.