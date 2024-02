I dag falder dommen over kommunen, efter søstre i årevis blev udsat for vold i hjemmet

Flere personer omkring pigerne har igennem årene forsøgt at råbe kommunen op. Blandt dem pigernes mormor og pigernes fædre, der kunne se, at alt ikke var, som det burde være.

- Efter min mening burde kommunen helt klart have reageret på de advarsler, der var undervejs, siger Mads Pramming, der er advokat og fører kvindernes sag, til TV 2.

Manipulation

Det er ikke sådan, at Odense Kommune slet ikke har reageret på de mange underretninger. I flere tilfælde har kommunen sendt repræsentanter på besøg i hjemmet. Det var dog ikke uanmeldte besøg.

I dokumentaren 'Farlige forældre' fortæller de to ældste søstre, Mille Sofie Larsen og Silje Ida Amalie Andersen, hvordan deres mor havde kaffe på kanden og nybagte boller klar.

Inden besøgene havde hun terpet med sine døtre ned til mindste detalje, hvad de skulle sige, og hvad de skulle gøre. Under besøgene vidste de, at hun sad på den anden side af døren og fulgte med i, om de gjorde, som de var blevet pålagt, husker de.

Selvom en af de besøgende socialrådgivere noterede, at pigerne virkede instruerede, er det morens minutiøse manipulation og instruktion, der bliver afgørende for sagens udfald, vurderer Mads Pramming.

- Spørgsmålet er, om dommerne mener, at moren havde instrueret dem så godt, at det skuespil, de lavede, var så godt, at man ikke kunne opdage det her.

Så meget på spil

For Mille Sofie Larsen og hendes søstre kan mandagens afgørelse, hvis den går deres vej, være med til at fjerne ”en kæmpe byrde”.

- Det vil betyde så meget. Vi ved godt – mine søskende og jeg – at de ting, vi har været ude for, ikke er vores skyld, men i og med at der ikke er nogen, der tager ansvar for den situation, vi har befundet os i, er det som om, at ansvaret ligger på vores skuldre.

Det er dog ikke kun for deres egen skyld, at de fire kvinder har valgt at føre sagen. De ved, at en domstol ikke kan give dem deres barndom og ungdom tilbage.

For dem handler det om at vise børn og unge i lignende situationer, at de ikke er alene, og at man godt kan tale højt, selvom man kan have en følelse af, at det er en selv, den er gal med.