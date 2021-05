I dag kører busser mod København for at stoppe regeringens "tabersag"

Han frygter derfor, at et kommende udrejsecenter vil sætte en stopper for et blomstrende erhvervsliv, og at det vil gå ud over turismen og huspriserne.

"En tabersag"

Og selv om det kun er seks dage siden, at Mattias Tesfaye præsenterede regeringens planer om at placere et udrejsecenter på Langeland, er sagen allerede dårligt nyt for ham og resten af regeringen.

- Det ligner en rigtig tabersag, har politisk kommentator Hans Engell tidligere sagt til TV 2.

Hans Engell spår heller ikke, at partierne ved mødet senere tirsdag vil komme til enighed om, hvad der skal ske.

Regeringen kan vælge at trumfe kritikerne og oprette et udrejsecenter i Bagenkop. Beslutningen om at oprette et udrejsecenter er nemlig administrativ og kræver ikke et flertal i Folketinget.

Men ministeren har gjort det klart, at hvis et flertal i Folketinget er imod udrejsecenteret i Bagenkop, så vil regeringen ikke tromle beslutningen igennem.

Dermed er der åbnet op for, at andre partier kan komme på banen med konkrete løsningsforslag til placeringen af det omdiskuterede udrejsecenter.

Men ifølge Hans Engell er problemet, at der nærmest er lige så mange forskellige bud, som der er politikere på Christiansborg.

Den politiske kommentator mener derfor, at sagen er "kørt død" på Christiansborg.

