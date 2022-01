Ikke alle er trygge ved genåbningen - det er lidt af et eksperiment, mener professor

- En stor del af gruppen er folk, som oplever, at de er udsat for smitte hele tiden. Det er nogle af dem, der skal bevæge sig ud i samfundet hele tiden, som oplever, hvad det er at være nærkontakt i tide og utide. Det, vi kan se i vores data, er, at de ældre og udsatte håndterer deres utryghed ved at holde sig for sig selv, siger han.

Det er lidt af et eksperiment, mener professor

En af de dem, der er bekymrede, er Eskild Petersen, professor emeritus i infektionssygdomme.

Han mener, at myndighedernes fod burde have ligget lidt tungere på bremsen, fordi de sløjfede restriktioner uundgåeligt vil give nye smittede.

- Jeg havde gerne set, at man havde ventet med at droppe mundbindet og åbne nattelivet i 10-14 dage, efter man ændrede karantænereglerne, siger han og tilføjer:

- Men nu er beslutningen taget. Jeg vil kalde det lidt af et eksperiment at se, hvad der sker i de kommende dage. Den næste uge bliver helt kritisk for, hvad der sker.

Psykolog: Det er en svær omstilling

Keld Molin, er psykolog og har skrevet om fænomenet 'genåbningsangst'. Han mener, at det at skulle omstille sig fra at corona har været en samfundskritisk sygdom og ikke er det mere, faktisk kræver en del af folk.

- Der er nogen, der med glæde springer ud i denne her genåbning lige med det samme. Men der er altså også en del, som føler, at det er noget overvældende, og at det er svært at vende tilbage. Der er mange ting, der er anderledes, end det har været de seneste to år. Det er ikke så nemt for vores hjerne, som er ret primitiv, at stille om til det.

Han har en række råd til dem, der har lidt svært ved at komme i gang igen.

- Det, man kan gøre, er at sige til sig selv, at det er ok, at man er lidt langsom til at komme i gang igen. Man skal ikke lade angsten styre sig. I stedet skal man give sig selv tid til at vænne sig til den nye situation. Og så er det vigtigt, at alle respekterer hinandens grænser, fortæller Keld Molin.