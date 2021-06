Indkalder til pressemøde i finansministeriet - mandag afsløres kæmpe milliardaftale

Projektet har også fået opmærksomhed på grund af statsminister Mette Frederiksens (S) tidligere rådgiver Martin Rossen.

I juni 2020 blev Rossen ansat i Als-virksomheden Danfoss. Sidenhen kunne Ekstra Bladet fortælle, at Danfoss i sommeren 2020 sendte en mail til Martin Rossen og Mette Frederiksen, hvor virksomheden skrev, at broprojeket ”er modent til de forundersøgelser, der nu bør finde sted for at vurdere projektet et spadestik dybere.”

Mailen blev sendt til Statsministeriet, dagen efter Rossens skifte fra Statsministeriet til Danfoss blev annonceret.

Ved mandagens pressemøde vil regeringen foruden finansministeren være repræsenteret af transportminister Benny Engelbrecht (S) og indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S).