Indtast din adresse – så udsat er du ved fremtidens oversvømmelser

Ødelagte gulve, flydende møbler og spruttende toiletter. Med mere regn i februar end nogensinde før er vandet strømmet ind i danske hjem gennem afløbsrør og kældervinduer.

Men selvom årets anden måned har slået alle rekorder, tyder meget på, at vi også i fremtiden bliver nødt til at flytte os for vandmasserne.

Det fortæller professor ved Institut for Vand og Miljøteknologi på Danmarks Tekniske Universitet, Karsten Arnbjerg-Nielsen:

- Alle danske og internationale modeller viser, at den mængde regn, vi har fået gennem efteråret og vinteren, kommer til at fortsætte i fremtiden. Derfor vil de her oversvømmelser også blive mere normale.

​På kortet herunder kan du se, hvor udsat dit hjem er ved de mest ekstreme oversvømmelser. Er et område markeret med blåt, ligger det i en lavning i landskabet, hvor vand kan samle sig.

Kortet er udarbejdet af boligdatasiden dingeo.dk i samarbejde med TV 2.

Skal vi fremover undgå at måtte trække i waders for at hente posten, er vi ifølge Karsten Arnbjerg-Nielsen derfor også nødt til at tænke os om en ekstra gang, inden vi bygger hus nær søer, langs åer og på lavtliggende steder.

Det er nemlig her, oversvømmelserne rammer både først og hårdest.

- Vi er nødt til at bygge vores hjem klogere. På et tidspunkt må det gå op for folk, at vi er nødt til at bevæge os væk fra de mest sårbare områder, siger han.

Udsigt til vand kan blive en dyr fornøjelse

Også hos boligvidenscentret Bolius mener man, at vi i fremtiden bliver nødt til at være mere kritiske med, hvor vi bygger vores hjem. Det forklarer Tue Patursson, centrets ekspert i byggeteknik, klimasikring og indeklima.

- Det er selvfølgelig fantastisk at bo helt ned til vandet, men når vi får vildere vejr og højere vandstand, kan det virkelig give dyre problemer, fortæller han.

Nægter man at flytte sig for fremtidens oversvømmelser, skal udsatte, danske hjem nemlig beskyttes i et hidtil uset omfang - og ifølge Karsten Arnbjerg-Nielsen findes der ikke beregninger for, hvad det kommer til at koste.

- Det er en ny problemstilling. Vi får enten brug for ekstremt mange pumper og sandsække, og ellers må vi gøre som i Holland og bygge problemet væk med diger og kanaler, forklarer han.

Regning kan ende hos boligejere

Som udgangspunkt lander regningen for sikring mod vandmasserne hos de danske kommuner.

Det er dem, der har ansvaret for at sikre veje og offentlige områder mod voldsomt vejr - men ifølge Tue Patursson er det for boligejere i udsatte områder ikke en garanti.

Vil man være helt sikker på at holde sin kælder fri for vand, kan man nemlig risikere selv at skulle tage affære.

- Man kan jo krydse fingre for, at kommunerne får gjort noget, men i sidste ende har man altså selv ansvaret for sin egen grund. Man skal selv vedligeholde og sikre både have, kloakker og private diger, fortæller Tue Patursson.

