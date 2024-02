Influencer i stormvejr efter medvirken i DR-program

Interviewet har efterfølgende udløst et stormvejr af vrede kommentarer på sociale medier som X, Instagram og Reddit, hvor influenceren beskyldes for at være hyklerisk, og hendes medvirken i 'Deadline' for at være satire.



- Det bør aftvinge foragt

Blandt kritikerne er Thomas Balslev, som er kulturjournalist på mediet Heartbeats. I kølvandet på Cecilie Haugaards medvirken i 'Deadline', strøg han selv til tasterne.

- Hvis hun virkelig mener, at problemet er så stort, så må hun jo også gøre noget ved det. Tage tyren ved hornene, i stedet for at skrive en bog og tage i 'Deadline' i den tro, at det giver aflad. Hvor dumme tror du egentlig, vi er?, lyder det blandt andet.

Thomas Balslev uddyber overfor TV 2.

- Problemet er, at Cecilie Haugaard blæser til kamp mod perfekthedskulturen, som hun synes, er skadelig. Men hun vil ikke indrømme, at hun selv tjener penge på at lave indhold, der beviseligt skader især unge mennesker, siger han.

Hvad er det for noget indhold?

- Det er de perfekte billeder af hendes eget liv, hendes eget smukke udseende, hendes lækre kæreste med sixpack og deres rejser rundt omkring, som er fuldstændig uopnåeligt for langt de fleste mennesker.

Er det ikke dig, der tillægger, at det er perfekt?

- Jo, det kan man sige. Men sådan bliver hun opfattet af mange, som sammenligner sig selv med hende. Vi bliver nødt til at tage hende alvorligt og sige, at hun er hyklerisk, når hun prædiker noget, som hun ikke kan finde ud af at følge til dørs. Præcis, som vi gør med andre mennesker, der har magt i samfundet , siger Thomas Balslev.

"Lukrerer på skadende indhold"

I sin klumme skriver Thomas Balslev, at Cecilie Haugaards ambition er "nobel", men at influenceren "lukrerer direkte på at skabe det indhold, der som bekendt er med til at smadre unge pigers selvværd."

- Det er jo dybt dobbeltmoralsk, at hun blæser til kamp mod det og siger, at det er forkert, men fortsætter med at gøre, som hun gør, forklarer Thomas Balslev.

Blandt Cecilie Haugaards pointer er, at man skal tage ansvar for sig selv og lade være med at følge dem, der gør, at man får det dårligt. Er du ikke enig i det?

- Det, der nytter, er at stoppe med at disponere unge mennesker for præcis den slags indhold, som hun selv producerer, svarer Thomas Balslev.

Stormvejr på sociale medier

Det er ikke kun Thomas Balslev, der mener, at Cecilie Haugaards pointer om sociale medier fremstår "hykleriske". Også Berlingskes kulturredaktør, Birgitte Borup, har sat sig ved tastaturet.

- Når man scroller igennem hendes profil på Instagram, ligner "Cillemouse" ikke en kvinde, der er der for at indgyde ret meget andet end det mindreværd, hun selv var ramt af, lyder det blandt andet.

I kommentaren angriber Birgitte Borup, at Cecilie Haugaard "på den ene side påberåber sig at være unge kvinders beskytter, og på den anden side lader sine 318.000 følgere være tilskuere til et liv, som på de fleste parametre er uopnåeligt."

Og så er der de sociale medier. På X kalder brugere Cecilie Haugaards medvirken i 'Deadline' "hyklerisk", mens kommentarerne også drysser ind på influencerens egen profil:

- Hold nu op, hvor er det bare privilegieblindt, at du kommer ud med sådan en bog, lyder det.

- Gud, det er så dobbeltmoralsk, at jeg var et sekund i tvivl, om det var satire.

- Kan slet ikke forene din profil med din bog 'Instagrim'!

TV 2 har forsøgt at få en kommentar fra Cecilie Haugaard, men hun har ikke ønsket at medvirke i denne artikel.