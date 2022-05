Inspireret af fynsk selvmordslæge: Ny "grotesk" forestilling bør tages af plakaten, siger kritiker

Opera i balance

'Manualen og de syv dødssynder' er en opera og handler om "en uhelbredelig lidende krop, der søger fred", skriver Det Kongelige Teater på sin hjemmeside.

Og kvinden bag forestillingen, komponist Louise Alenius, er opmærksom på, at emnet er kontroversielt. Derfor har hun været meget bevidst om at skabe balance i den, fortæller hun.

- Det handler ikke om et ungt sårbart menneske, der falder over nogle piller og spiser dem. Vi er inde i en døende krop, som i forvejen er ved at dø og er i stor smerte, forklarer hun til TV 2.

- Forestillingen tager udgangspunkt i nogle af dem, der ligger i uger og måneder og bare venter på at dø, siger Louise Alenius og understreger, at hun synes, det er fint, at forestillingen sætter gang i en debat om assisteret selvmord.