Iskold mandag på Fyn – mange vil opleve et isdøgn

Der er tørvejr lige nu. Alligevel skal man være meget opmærksom på pletvis is- og sneglatte veje over alt i landet.



Lige vest for Esbjerg ses på radaren en lille ansamling af snebyger. De forventes at kunne komme ind over det sydvestjyske i løbet af dagen og give snefald.

Det er mest skyet fra morgenstunden, men TV 2 Vejret forventer gode muligheder for opklaring i løbet af dagen.

Bedst chancer for sol i længere perioder er mod øst på Sjælland og Bornholm, men der kommer også perioder med lidt sol i resten af landet.

Dagens højeste temperatur bliver på Bornholm, hvor der kan måles 1 eller 2 plusgrader.

I resten af landet forbliver temperaturen under frysepunktet og dermed kommer mange til at opleve et isdøgn.

Når solen går ned, vil temperaturen styrtdykke der, hvor det er klart, og den kommende nat kan få termometeret ned under -10 grader.

Selvom det er iskoldt udenfor, skal der stadig spares på varmen i Odense Kommunes bygninger. På Sct. Hans Skole lever man op til kommunens krav.