Kæledyr kan også blive smittet med coronavirus: Det skal du vide

Først var det en kat i Belgien. Så to hunde i Hongkong. Og i sidste uge var det en tiger i en amerikansk zoo, der efter at have haft tør hoste fik konstateret coronavirussen covid-19.

Det står efterhånden klart, at coronavirus også kan smitte dyr - også de kæledyr, som vi mennesker bor med, aer, og går tur med.

Men hvad er egentlig op og ned?

Den viden er essentiel for dyreejere, så de ikke bliver unødigt bange eller nervøse for deres dyrs eller deres eget helbred, mener dyrlæge Søren Drimer Pejstrup, som arbejder på en dyreklinik og driver siden SpørgDyrlægen.dk.

- Jeg har set flere artikler med råd, som ikke var sagligt funderet. Det er vigtigt, at dyreejerne ved besked, siger han til TV 2.

Herunder gennemgår han det, vi ved om dyr som smittekilde til coronavirus - og nederst giver han sine råd til, hvordan du kan passe bedst på dig selv og dit dyr:

Katte kan blive smittet af mennesker via de dråber, vi hoster, nyser eller udånder, viser et studie. Foto: Ronda Churchill/AFP/Ritzau Scanpix/arkiv

Flere typer kæledyr kan blive smittet af mennesker

De smittetilfælde, som man allerede har set, bekræfter, at ja, visse dyr kan få covid-19 - og smitten kommer fra mennesker.

Katten i Belgien blev eksempelvis testet positiv for sygdommen, efter dens kvindelige ejer var blevet syg.

Den samme konklusion er forskere fra Harbin Veterinary Research Institute (HVRI) i det nordøstlige Kina også nået frem til under et studie af smitte blandt laboratorie- og almindelige huskatte.

Studiet viser, at netop katte godt kan blive smittet af mennesker med coronavirus. Dyrene kan samtidig bære virussen og dermed smitte andre katte.

I studiet, som endnu ikke er tjekket af fagfæller, blev kattene dog udsat for en enorm mængde virus, hvilket er usandsynligt i virkeligheden.

Desuden viste det også, at hunde ikke var "modtagelige" over for virussen, men man registrerede den kun i deres afføring. Det er dermed usikkert, hvorvidt de er decideret smittebærende. Det samme gjaldt grise, ænder og høns. Smitte mennesker imellem er derfor langt mere udbredt.

De tigre, der blev testet positiv for covid-19, havde tør hoste. Derudover havde de dog ikke alvorlige symptomer på covid-19. Foto: Marc Piscotty/AFP/Ritzau Scanpix/arkiv

Dyr bliver ikke særlig syge af coronavirus

Ingen af de dyr, der er blevet testet positiv for covid-19, er blevet meget syge af smitten. Det tyder derfor ikke på, at sygdommen er kritisk for kæledyr.

Den ene hund, som blev testet "svagt" positiv i Hongkong, døde, men den havde ingen symptomer,og dyrlægerne vurderede, at den døde af andre årsager. Tigrene fra USA havde en "tør hoste", mens katten fra Belgien havde diarre.

I et andet kinesisk studie fra Huazhong Agricultural University i Wuhan, hvor virussen startede, testede man 102 katte fra Wuhan for at se, om de var smittet med virussen eller havde antistoffer for virussen i kroppen. Det viste sig at være tilfældet for 15 af kattene. Ingen havde nævneværdige symptomer.

Intet tyder på, at mennesker kan smittes af dyr med covid-19. Smitten sker altså udelukkende fra menneske til dyr og dyr imellem. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix/arkiv

Man ved ikke, om dyr kan smitte mennesker

Det store spørgsmål er, hvorvidt dyr kan smitte mennesker. Og om de dermed kan bidrage til den smittekæde, som de danske myndigheder arbejder målrettet for at stoppe.

Desværre er der endnu ingen forskning om netop det.

- Vi mangler at se, at et raskt menneske møder en kat, som er testet positiv, som efterfølgende bliver syg med covid-19. Men det vil være meget svært at undersøge, fordi det er etisk uforsvarligt at lave den slags forsøg, siger Søren Drimer Pejstrup.

Udgjorde dyr en væsentlig brik i smittespredningen af virussen, så er han dog overbevist om, at det ville være blevet opdaget.

Det samme lyder fra WHO og Den Danske Dyrlægeforening, som begge understreger, at "der ikke er beviser for, at dyr som katte og hunde har smittet mennesker".

Husk at vaske hænder efter du har nusset din hund eller kat. Der kan sidde smitte i pelsen. Foto: Sarah Christine Nørgaard/BT/Ritzau Scanpix/arkiv

Teoretisk kan dyr smitte via pelsen

Covid-19 smitter via dråber, og derfor er der en teoretisk risiko for, at disse dråber kan sidde i kæledyrs pels. Det kan ske ved, at en smittet person nyser eller hoster på pelsen, en anden klapper dyret og derefter rører ved sine øjne, næse eller mund.

Smitten bliver altså indirekte overført mellem to mennesker via dyret.

- Når jeg bliver spurgt, så råder jeg til, at man betragter sit dyr lidt som håndtaget på indkøbsvognen. Det er ikke farligt i sig selv, men man bør have almindelig god håndhygiejne og spritte af, efter man har rørt det, siger Søren Drimer Pejstrup.

Det samme skriver Den Danske Dyrlægeforening på deres hjemmeside. Her rådes der til, at man er særlig forsigtig, hvis dyret har været i kontakt med en covid-19-inficeret person. Dog understreger de, at man skal huske proportionerne:

- Menneske til menneske-transmission er den primære smittevej for covid-19. Man anser derfor stadig på nuværende tidspunkt dyr for at udgøre en meget begrænset smitterisiko for mennesker, skriver foreningen.

