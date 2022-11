Kirurger fra Odense reddede benet på 18-årigt ukrainsk skudoffer

I Danmark krævede det hårdt arbejde at redde benet.

- Vi var nødt til at operere i to faser, fordi der var så meget arvæv og for at sikre, at der ikke var infektion. Det var meget svært bare at komme ind i selve knæleddet, forklarer Martin Lindberg-Larsen.

Under den første operation i juli blev alt arvæv og død knogle fjernet, og der blev sat en midlertidig knæprotese ind for at forberede benet til knæudskiftningen.

Den anden operation, som Martin Lindberg-Larsen udførte 29. september, var en total knæudskiftning, og han er selv tilfreds med resultatet.

- Nu kan Mikhailo bøje benet cirka 80 grader, og det er et godt resultat efter omstændighederne. Han skal genoptræne, og så håber vi, at han med tiden vil opnå endnu bedre bevægelse. Vi ser ham om nogle måneder og ser, hvordan det går, siger overlægen.

Tilbage til Ukraine

I alt skal den 18-årige ukrainer være i Danmark i omkring et halvt år. I Ukraine læste han til lastbilchauffør og automekaniker, og uddannelsen fortsætter han i Danmark. For nylig har han gennemført to ugers praktik på et værksted i Odense. Nu håber han også at finde et job som bilmekaniker.

Han synes, at det er umuligt at sammenligne forholdene på ukrainske og danske hospitaler – alt er meget bedre i Danmark.

I Danmark oplevede han, at der var flere sygeplejersker om patienterne, og han kunne få bedre smertestillende medicin, der i langt højere grad kunne tage de kraftige smerter.

Alligevel drømmer han om at vende hurtigt tilbage til Ukraine. Han savner sine forældre og sin søster, der er i Vestukraine i øjeblikket. Og han vil faktisk gerne tilbage til det frivillige arbejde igen – men vil nu forsøge at være mere forsigtig.

Og hans venner ved fronten i det besatte område har forsikret ham om, at Luhansk-regionen vil blive befriet, så hjembyen Sjevjerodonetsk igen er en ukrainsk by.