Kørelærer idømt fængsel for fusk med køretimer

En 40-årig kørelærer fra Svendborg er blevet idømt 20 dages fængsel og en bøde på 27.000 kroner for fusk med køretimer og for at indgive falske oplysninger til myndighederne.

- Bøden blev givet til ham på grund af den mangelfulde undervisning, som tre køreskoleelever havde fået, siger Stephanie Reby, som er anklager ved Fyns Politi til TV 2.

Manglerne drejede sig blandt andet om, at nogle lektioner havde været for korte, og at eleverne ikke var blevet undervist i nogle af de ting, som man ellers skal ifølge loven.

- Blandt andet var to af eleverne blevet sendt direkte ud i trafikken ved deres første køretime, i stedet for at timen foregik i en 'kravlegård', som loven ellers siger, at man skal, siger anklageren.

Underskrev papirer med fejlagtige oplysninger

Grunden til at dommeren valgte at uddele en fængselsstraf på 20 dage til kørelæreren var, at han med fuldt overlæg havde indgivet falske oplysninger til myndighederne.

- I forbindelse med at de tre elever skulle til køreprøve, underskrev kørelæreren papirer om, at eleverne havde modtaget den lovpligtige undervisning. Derefter indleverede han dem til politiet vel vidende at oplysningerne ikke var korrekte, siger Stephanie Reby.

Manden, som har arbejdet som kørelærer i knapt ti år, blev også frakendt retten til at arbejde som kørelærer i et år.

Sagen får ingen konsekvenser for de tre elever.