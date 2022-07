Kørelærere er skeptiske: Fynsk minister vil lade køreelever øve sig med familie og venner

Regeringen foreslår at lade køreelever øve sig med en forælder eller en anden, eleven kender, på passagersædet som et supplement til undervisning fra en kørelærer.

Det fremgår af et lovudkast.

- Vi ved, at rutine har stor betydning for, hvor sikker en bilist man bliver. Derfor vil vi gerne have, at de, der tager kørekort, får mere erfaring, inden de selv står med kørekortet i hånden og kan køre ud på egen hånd, uddyber den fynske transportminister Trine Bramsen (S) over for TV 2.

Sammenlignet med andre lande går det godt i Danmark, lyder det fra transportministeren, men særligt blandt unge er der for mange ulykker.



Erfaringerne fra udlandet er gode

Regeringen foreslår, at ledsageren skal være fyldt mindst 25 til 30 år og have haft kørekort i tre til fem år.



Det foreslås også, at både eleven og ledsageren gennemfører et såkaldt ledsagerkursus. Det skal sikre, at de begge ved, hvad ledsagerens opgave er, og hvordan man kan reagere i forskellige situationer i trafikken.



Den model kendes fra Sverige. Her kan elever køre ledsaget, fra de er 16 år gamle. Det samme gælder i Norge, mens minimumsalderen i lande som Tyskland og Holland er 16 og et halvt år.



Hvis man kører med mor eller far, er der jo ikke bremsepedaler i deres side af bilen – er det ikke farligt?



- Vi har kigget på erfaringer fra andre lande og kan se, at de er ganske gode. Vi kan ikke se en stor del ulykker – tværtimod, når vi taler om ledsagerkørsel. Og så foreslår vi også et kursus til ledsageren, siger Trine Bramsen.

Ministeren tilføjer, at kurset måske – som en bonus – også kan være godt for ledsageren, der får genopfrisket, hvad det vil sige at være en god trafikant.

V: Sikkerheden skal være i orden

I lovudkastet overvejer regeringen, om eleven skal have bestået teoriprøven, før han eller hun må køre med en ledsager.



Det lyder fornuftigt, mener Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen.

- Men vi skal være sikre på, at trafiksikkerheden er i orden, siger han til Ritzau.

- Der er jo en grund til, at der også er pedaler i højre side i en skolevogn. Det er for, at kørelæreren kan gribe ind, hvis den uerfarne bilist er ved at lave en ulykke. Derfor skal der som minimum være en grundlæggende uddannelse fra køreskolen og en bestået teoriprøve, før man skal kunne øve med sine forældre, siger Kristian Pihl Lorentzen.

Kørerlærere er skeptiske over forslag

Kørsel med ledsager har eksisteret i Danmark siden 2017. Her blev en forsøgsordning sat i gang, som lader 17-årige erhverve kørekort. Herefter skal de, indtil de fylder 18, have en ledsager med i bilen.

Efter tre år blev ordningen gjort permanent. Venstre foreslår at lave en lignende forsøgsordning, hvis der skal åbnes for mere kørsel med ledsager.