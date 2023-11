Kørte gennem Odense med en ølbong hængende på siden – nu får det konsekvenser

40 procent af alle 15 til 16-årige har været fulde inden for den seneste måned, mens gennemsnittet for resten af Europa er 13 procent.



- Hvor det i resten af Europa er aftagende og begynder at blive mindre og mindre, og i Danmark ligger vi bare stadig helt i toppen, så vi har stadig et kæmpemæssigt problem, siger Jakob Demant.

Han mener, at det med j-dag er lykkedes bryggerierne at gennemføre en markedsføring af alkohol til børn og unge, som er gået under radaren.

Karavane kan have overtrådt retningslinjer

Hos Alkoholreklamenævnet, der behandler og afgør sager om markedsføring af alkohol, har de set dokumentarens videomateriale fra j-dag i Odense, hvor der ikke holdes opsyn med, om dem, der modtager gratis øl eller drikker det direkte af en ølbong, er over 18 år.

Nu vil Alkoholreklamenævnet gå ind i sagen.

I et skriftligt svar til TV 2 skriver Alkoholreklamenævnet, at de på baggrund af dokumentaren vurderer, at retningslinjerne for markedsføring af alkohol kan være overtrådt.

- Nævnet vil derfor med udgangspunkt i det sendte videomateriale behandle sagen vedrørende Albani efter Alkoholreklamenævnets retningslinjer. Når der foreligger en afgørelse, kan nævnet kommentere på den konkrete sag, skriver Marlene Vinther Plas, der er formand for Alkoholreklamenævnet.

Hun påpeger desuden, at det ikke er tilladt at markedsføre alkohol til børn og unge under 18 år – heller ikke ved at uddele vareprøver.

TV 2 har foreholdt Albani for Alkoholreklamenævnets udtalelse, men de ønsker ikke at udtale sig.

I et skriftligt svar til TV 2 skriver Michelle Nørrelykke Hindkjær, der er pr- og kommunikationschef hos Albani, at de ser på sagen med stor alvor og har opsagt sponsoratet til karavanen i Odense, efter at de er blevet bekendt med hændelsesforløbet.

Se dokumentaren 'Børn på druk' mandag klokken 20.00 på TV 2 eller på TV 2 Play.