Konservative kræver Bramsens afgang

Der er nemlig flere grunde til, at hun ikke længere skal sidde på ministertaburetten, mener de.

De har "i hvert fald fået nok", skriver de.

Flere grunde til, hun bør trække sig

For det første fordi Trine Bramsen var på Ærø og diskutere sæler, den dag Kabul faldt til Taliban, skriver de.

Derudover stiller de spørgsmål ved, om forsvarsministeren har forståelse for de menneskeliv, der er gået til i krigen i Afghanistan.

Dernæst peger de på, at ministeren benyttede et af forsvarets skibe til at sejle til Ærø og føre kommunalpolitisk valgkamp for ø-kommunens borgmester.

Knuth og Hansen nævner også, at seks dage før Kabuls fald fik Folketingets partier at vide, at det var usandsynligt, at Taliban kunne indtage Kabul før på den anden side af nytår.

- Men man må forstå på Trine Bramsen, at det ikke er en forsvarsministers ansvar at sætte sig ind i sikkerhedssituationen i Afghanistan. Helt ærligt. Som øverste chef for Forsvaret kan man ikke løbe fra det ansvar. Og det gælder især, at vi i Folketinget ikke fik det sande billede om Afghanistan at vide fra forsvarsministeren, skriver de.