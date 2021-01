Kraftig vind påvirker trafikken på flere fynske broer

Kraftige vindstød over store dele af Danmark giver mandag aften problemer for trafikken.

Både på E 20 Øresundsbroen og på Rute 9 Langelandsbroen frarådes kørsel med vindfølsomme køretøjer, og på tre andre danske broer advarer Vejdirektoratet om kraftig blæst.

Læs også Grå, våd og blæsende mandag – senere på ugen rammes Fyn af kold polarluft

- Vindstødene ved Øresundsbroen og ved Langelandsbroen er begge steder lige omkring 15 sekundmeter, som er grænsen, hvor vi fraråder kørsel med vindfølsomme køretøjer, siger Brit Osted Nielsen, vagthavende hos Vejdirektoratet, til TV 2.

- Vi har fået oplyst, at vinden ved Langelandsbroen lægger sig ved 21-tiden og så regner vi med at ophæve advarslen, siger Brit Osted Nielsen.

Ved Øresundsbroen skal bilisterne regne med, at advarslen gælder til omkring midnat.

- Det er især ved pylonerne, hvor der jo er læ, der kan give trafikanterne problemer, siger Brit Osted Nielsen.

De tre andre steder, hvor Vejdirektoratet advarer om kraftig blæst, er Sallingsundbroen i Nordjylland, Svendborgsundbroen mellem Svendborg på Fyn og Spodsbjerg, og Ny Lillebæltsbro mellem Fredericia og Middelfart.

Kulde og glatte veje

Ifølge TV 2 Vejret vil også tirsdag byde på blæst - men også på kulde og måske glatte veje.

- Det er nok de færreste, der tænker på glatte veje og frostvejr med den regn og blæst, vi har haft hele mandagen, men i løbet af natten og morgenen kan vi få begge dele, siger Peter Tanev fra TV 2 Vejret.

Kulden skyldes et omslag i vejret med en koldfront, der i nat bevæger sig ned over landet fra nordvest. I første omgang vil den give vind fra sydvest og plusgrader, men så klarer det op, mens vinden går i nordvest og trækker koldere luft ned over Danmark.

- Det er en lumsk situation, hvor opklaringen er meget markant, og derfor kan vi opleve et hurtigt temperaturfald og dermed risiko for frost hen over de regnvåde vejbaner, siger Peter Tanev.

Efter opklaringen tirsdag morgen kommer der en dag med chance for sol, men også blæsende og koldt vejr med mulighed for både sne- og sludbyger.