Kraftige tordenbyger med risiko for skybrud, stormstød og store hagl

Alle egne af landet kan blive ramt af byger i dag, og de kraftigste byger kan give ødelæggelser både på grund af lynnedslag, hagl og skybrud.

Vestjylland har varsel fra klokken 4 til klokken 11. I Nordjylland kan de kraftigste byger husere frem til klokken 19. De østlige egne får kraftige byger senere på dagen og på Bornholm er der frem til i nat risiko for kraftige byger. Foto: GRAFIK / TV 2 Vejret Foto: TV 2

De kraftigste byger kommer i flere tempi, og i første omgang er det Nordvestjylland som står for. I aftentimerne er det især de østlige egne som ser ud til at blive ramt.

Prognose af samlet mængde regn fra fredag morgen til kl.2 natten til lørdag. Foto: GRAFIK / TV 2 Vejret

Ovenstående grafik viser, at i takt med de kraftigste byger kan der komme mellem 40 og 50 millimeter regn. Normalt falder der 67 millimeter regn i hele august.

Radar klokken 7:15. En linje med kraftige tordenbyger i Nordsøen har kurs mod Nordvestjylland. Foto: GRAFIK / TV 2 Vejret Foto: TV 2

En linje med tordenbyger i Nordsøen har i skrivende stund kurs mod Nordvestjylland, hvor første skybrud kan forekomme. Senere på dagen viser prognoser nye kraftige bygeområder, som især vil ramme de østlige egne. Du kan her følge bygerne på radarbilleder.

Europæisk varslingcenter advarer om tordenbygerne i Danmark

Dagens byger er så hidsige, at det fælles europæiske varslingscenter Estofex har et niveau 1 varsel for Danmark.

European Storm Forecast Experiment varsler for voldsomt vejr i Danmark Foto: GRAFIK / estofex.org

Estofex, vurderer - helt i tråd med TV 2 Vejret -, at bygerne kan ledsages af store hagl, kraftige vindstød og store mængder regn.

Kraftigste byger i de østlige egne i aften

Der kan hele dagen komme lokale regn- og tordenbyger, men de mest hidsige byger ser ud til at komme i to tempi. Anden omgang ser ud til at ramme de østlige egne i aftentimerne, og det er her der er størst risiko for skybrud.

Prognose klokken 20 Foto: GRAFIK / TV 2 Vejret

På vejrkort fra klokken 20 og 23 ses bygerne over Østdanmark. Der er naturligvis stor usikkerhed om den præcise placering og styrke, men atmosfærens potentiale er til både skybrud og store hagl.

Prognose klokken 23. Foto: GRAFIK / TV 2 Vejret