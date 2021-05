Kunsten at samle en ø mod en minister

Og det lød højt og synkront, da ministerbilen dukkede op i sidste øjeblik før mødestart.

”Mattias Tesfaye - Langeland Siger Nej”.

Helt fra start var de lokale borgere indstillet på at vise ministeren, at han i løbet af blot et døgn var blevet den mest upopulære mand på Langeland.

Det skyldes regeringens beslutning om at lægge et udrejsecenter med 130 kriminelle udlændinge netop her – på sydspidsen af Langeland.

400 plastikstole

Indenfor i Humble Hallen var torsdagens håndboldtræning for de mindste årgange aflyst med kort varsel, og i stedet var der stillet 400 røde og hvide plasticstole frem med coronavenlig afstand.

De 400 siddende gæster var alt hvad politiet havde givet tilladelse til.

Resten af de fremmødte – og det var flere hundrede - måtte nøjes med at lytte til de store højtalere udenfor.

Ministeren havde taget tyren ved hornene og var mødt op, ene mand overfor 400 vrede og skuffede øboere.

Og han var udmærket klar over, at et udrejsecenter til kriminelle udlændinge ikke er en gave, som gør giveren populær – uanset hvor i landet, det så var blevet placeret.

- Der findes kun elendige placeringer af det her udrejsecenter. Det er vi totalt med på, sagde han, men tilføjede, at placeringen på Langeland efter hans mening var ”den mindst dårlige”.

På det punkt gav Mattias Tesfaye sig ikke.

Folketingsflertal

Til gengæld havde sagen – til langelændernes fryd – udviklet sig på Christiansborg i løbet af dagen, hvor der havde dannet sig et politisk flertal mod regeringen i sagen.

Et flertal, som Mattias Tesfaye lovede at lytte til.

- Jeg er minister, jeg er ikke diktator…, sagde han.

- Jo, du er, lød et tilråb fra salen.

- … Hvis et flertal af Folketinget siger, det er en elendig idé, så kommer vi ikke til at tromle henover Folketinget, fortsatte ministeren.

Det vakte jubel i salen – og udenfor, hvor flere hundrede stod samlet omkring højtalere og mobiltelefoner og fulgte med i debatten.

Aktivister i rundkreds

Den højlydte modtagelse og det store fremmøde var alt andet end tilfældigt.

Hele torsdagen havde aktivister på Langeland koordineret i detaljer, hvordan de ville modtage udlændingeministeren, når han ankom til borgermødet.

De mest aktive langelændere havde lagt deres planer fra deres improviserede hovedkvarter i Rudkøbings industrikvarter. Her samledes aktivisterne i rundkreds foran en lagerbygning med tøjudsalg og lagde planer.

Man var hurtigt blevet enige om at møde ministeren med størst muligt mandskab foran Humble Hallen.

- I stedet for at stå 100 et sted og 100 et andet og 100 foran rådhuset, så siger vi ”Alle foran Humble Hallen”, argumenterede Jesper Skovhus.

Brødrene Skovhus – Jesper og Morten – har været blandt de allermest aktive og højrøstede organisatorer af de langelandske protester.