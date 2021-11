Lars Høgh kan ikke tåle mere kemo - får livsforlængende behandling

Det fortæller Høgh, der i 2018 fik konstateret kræft i bugspytkirtlen, i et interview med 21 Søndag på DR. Derfor er hans tanker om sygdommen nu anderledes.

- Hvor jeg før bedre kunne tillade mig at smutte uden om den mørke dør, bliver jeg nu nødt til at kigge, hvad der er derinde og være bevidst om det. Der er nogle praktiske forhold i forhold til min familie og alt muligt, som vi skal have styr på.