Lave smittetal skaber håb om tidlig genåbning

For niende dag i træk ligger positivprocenten under 1,0.

Tallet viser andelen af positive coronaprøver, og gårsdagens tal på 0,55 var det laveste målt siden september. Det vækker optimisme hos blandt andre borgmester i Kerteminde, Kasper Ejsing Olesen (S).

Jeg håber ikke, at det er de højeste tal i Danmark, der kommer til at styre det hele Kasper Ejsing Olesen (S), borgmester i Kerteminde

Kommunen er blandt de fem, der har registreret det laveste smittetal per 100.000 borgere den seneste uge. Derfor håber borgmesteren, at de snart kan få lov at åbne. Vel at mærke selvom en lang række kommuner fortsat kæmper med langt højere tal.

- Jeg håber ikke, at det er de højeste tal i Danmark, der kommer til at styre det hele. Jeg er sikker på, at vi i Danmark godt kan styre, at der er nogle kommunale og regionale forskelle, når det handler om måden, vi skal åbne landet på, siger han til TV 2.

Seks kommuner med incidenstal under 30

Hvor grænsen for en eventuel kommunal eller regional genåbning skal ligge, vil den fynske borgmester ikke være dommer over. Det må være op til sundhedsmyndighederne, mener han.

Men sikkert er det, at der lige nu er et stort skel mellem listens top og bund, for øverst på skalaen ligger hovedstadskommunerne Ishøj, Høje-Taastrup og Brøndby med incidenstal over 270.

Hvad er incidenstallet? Incidenstallet viser antallet af registrerede smittede opgjort per 100.000 indbyggere de seneste syv dage. Jo højere et tal, jo mere udbredt er smitten.

Incidenstallet er siden foråret blevet brugt til at vurdere, hvilke lande der skulle farves henholdsvis gule, orange eller røde i Udenrigsministeriets rejsevejledning. Havde et land flere end 30 smittede per 100.000 indbyggere per uge, blev unødvendige rejser dertil frarådet.

I dag er hele verden farvet rød på grund af nye, ukendte mutationer. Det betyder, at myndighederne fraråder alle typer rejser.

For tidligt at tale genåbning

Læs også Følg corona-situationen: DF vil genåbne frisører og have elever tilbage på efterskoler

Det er dog ikke kun ude i kommunerne, der findes håb om en tidligere genåbning.

Ifølge Dansk Folkeparti og brancheorganisationen for små og mellemstore virksomheder, SMV Danmark, berettiger den lave positivprocent på landsplan, at serviceerhverv som for eksempel frisører og massører bør kunne åbne. Men enhver form for genåbning er for tidlig, mener både en række eksperter og regeringspartiet.

- Jeg synes, man skal træde på bremsen og se, om den her udvikling holder. Om en uge eller to kan man begynde at kigge på, hvad der kan åbnes, siger Christian Wamberg, overlæge på Bispebjerg Hospital.

Sundhedsordfører i Socialdemokratiet, Rasmus Horn Langhoff, stemmer i:

- Vi står og kigger ind i den engelske variant, og vi har andre lige så smitsomme varianter, der står og banker på døren. Det handler om at vinde tid, siger han.

Læs også Videokonsultation med lægen har gjort sit indtog under corona

Ifølge ordføreren er det fortsat for tidligt at sige, hvorvidt der er behov for at forlænge de nuværende restriktioner. Sidste uge lød det dog fra statsminister Mette Frederiksen (S), at det var alt for tidligt at tale genåbning, og at restriktionerne meget vel kunne blive forlænget.

- Vi kigger ind i restriktioner hele vinteren, sagde hun i forbindelse med en partilederdebat i Folketinget 19. januar.