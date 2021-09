Lego-familiens pengetank får ny formand i 2023

- Passionen for leg og læring har altid været drivkraften i familien, og det er vigtigt for os at føre denne arv videre i de kommende generationer, siger Kjeld Kirk Kristiansen i meddelelsen.

Ifølge sønnen Thomas Kirk Kristiansen har de seneste mere end ti års samarbejde med faren givet en "fantastisk mulighed" for blive klar til at gå i de store fodspor.

- Jeg er glad og stolt over den tillid, min far og mine søskende altid har vist mig, udtaler han.

Kirkbi ejer 75 procent af Lego-koncernen og varetager en investeringsportefølje på 87 milliarder kroner.

Blandt de rigeste familier i Danmark

Kirkbi-koncernen fungerer som en slags pengetank for Kirk Kristiansen-familien, der grundlagde Lego.

Lego-koncernen blev stiftet i Billund i 1932, og i dag er Lego en milliardvirksomhed, der sælger sine ikoniske klodser i hele verden.

Legetøjsgiganten blev grundlagt af Ole Kirk Kristiansen, og siden er virksomheden gået i arv fra far til søn.

I dag ejes Lego og alle varemærkerne af grundlæggerens barnebarn Kjeld Kirk Kristiansen og hans familie.

Den tæller foruden den kommende bestyrelsesformand de to døtre Sofie Kirk Kristiansen og Agnete Kirk Thinggaard.

Familien er blandt de rigeste i Danmark.