LGBT+-projekt må lukke i Odense: Manglende regering koster nu fyringer

Organisationen Antidote Danmark, der hjælper stofmisbrugere og personer, som har taget en overdosis, risikerer også at dreje nøglen om i det nye år.

- Jeg synes, at det er grotesk, at man ikke prioriterer stofmisbrugere mere, end man gør. Det er en meget billig ordning, og vi har mange frivillige, der er med til at nedsætte dødeligheden blandt stofmisbrugere, siger Antidote Danmarks daglige leder og initiativtager, Michael Lodbjerg Olsen, til TV 2.

Han er uforstående for, at en lille organisation som Antidote Danmark, der har 2 ansatte og 40 frivillige, ikke kan fortsætte med at hjælpe de 2000 mennesker for "relativt få midler". Den daglige leder oplyser, at Antidote Danmark modtager omkring 3,6 millioner kroner i midler om året.

- Fuldstændig uforståeligt

Ngo’ernes brancheorganisation, Civilsamfundets Brancheforening, kalder situationen for ”meget alvorlig og bekymrende”.

Formand Laila Walther fortæller, at de organisationer, der tidligere har modtaget midler fra satspuljen, havde en forventning om at få videreført deres finansiering via finansloven.

- Alle tilbuddene er vigtige, sociale tilbud, der bliver brugt af rigtig mange mennesker. Det er jo fuldstændig uforståeligt, hvis de skal lukke, siger Laila Walther.

Flere partier, som TV 2 har talt med, anerkender, at flere af organisationerne er havnet i en svær situation som følge af de lange regeringsforhandlinger.

- Det er uholdbart for organisationerne og ikke mindst uansvarligt over for de mange især udsatte borgere, der har brug for tilbuddene, siger Enhedslistens fynske socialordfører, Victoria Velasquez.

Alternativets Torsten Gejl og Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard er enige. Kjærsgaard siger, at hun under normale omstændigheder ville have kaldt socialministeren i samråd, men at det ikke kan lade sig gøre, så længe der er regeringsforhandlinger.

- Jeg ved ikke, hvad jeg skal stille op andet end at sige, at statsministeren må gøre et eller andet i forhold til de her organisationer. DF vil stå klar på nul komma fem, hvis hun indkalder, siger hun.

Socialordføreren fra Det Konservative Folkeparti, Brigitte Klintskov Jerkel, opfordrer desuden den fungerende socialminister, Astrid Krag (S), til at have en samtale med den fungerende statsminister, Mette Frederiksen (S), om en løsning.

Foreslår nødbevilling

Brancheforeningen ser gerne, at der bliver lavet en nødløsning her og nu, der kan redde organisationerne.

Foreningen foreslår selv, at man fra politisk side skæver til en løsning fra 2007, hvor der blev dannet en regering sent på året.

Dengang blev der vedtaget en midlertidig bevilling til de ngo’er og organisationer, der modtog midler gennem satspuljen, så organisationerne kunne fortsætte deres arbejde ufortrødent.

Denne model ser Moderaternes politiske ordfører, Jakob Engel-Schmidt, også et ”stort potentiale” i.

- Vi vil derfor drøfte den med de partier, der deltager i de aktuelle forhandlinger om en ny regering, siger han til TV 2.

TV 2 har kontaktet Sundhedsministeriet og Socialministeriet. Begge henviser til Finansministeriet.

Finansministeriet oplyser til TV 2, at det ikke er muligt at få et interview med den fungerende finansminister, Nicolai Wammen (S). I stedet henviser ministeriet til Socialdemokratiet.

Socialdemokratiet afviser over for TV 2 at stille op til interview. Partiet henviser til de igangværende regeringsforhandlinger.