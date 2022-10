Løkke og Moderaterne lægger op til et fremtidigt opgør med folkepensionen, siger eksperter

Bidragene pensionskassen skal ifølge Moderaterne betales af "fællesskabet".

Alligevel vil Moderaternes forslag få store konsekvenser, når det kommer til ulighed. Det mener både Bent Greve og Bo Sandemann Rasmussen.

- Lavtlønnede får gennem hele livet mindre at leve for med denne her model, fordi de ud af deres løn skal betale til deres pensionsopsparing. Det vil gøre det mere attraktivt at blive længere på arbejdsmarkedet, siger Bo Sandemann Rasmussen og tilføjer:

- Det vil gøre det nødvendigt at blive længere på arbejdsmarkedet.

Bent Greve er enig:

- Uligheden på arbejdsmarkedet vil med det her forslag forlænges ind i pensionsalderen, siger han.

Flere konsekvenser

Det er ikke den eneste konsekvens ved forslaget, der ifølge begge eksperter også vil ramme skævt, når det kommer til køn.

Fordi kvinder som udgangspunkt går længere tid på barsel end mænd og i gennemsnit tjener mindre end mænd, vil de også blive ramt, hvis pensionen bliver rent opsparingsbaseret.

- I og med, at der kommer mindre omfordeling, vil det skabe mere ulighed blandt alle erhvervsaktive. Isoleret set stiger uligheden, understreger Bo Sandemann Rasmussen.

Samtidig bliver overgangen fra det nuværende pensionssystem ifølge eksperterne også noget svær at gennemføre uden at ramme nogen aldersgrupper på økonomien.

- Enten sløjfer vi tidligt folkepensionen for de unges skyld, men så mister dem, der er tæt på pensionen penge, de har indrettet deres pension efter at få. Hvis man omvendt venter lidt med det, så er unge med til at finansiere noget, de ikke selv får glæde af, siger Bo Sandemann Rasmussen.

Bent Greve mener også, at det derfor vil tage enormt lang tid at ændre systemet.

- Man kan ikke gennemføre det her forslag på under 25-30 år. Fordi folk, der er i midten af fyrrerne ellers ikke kan nå at spare op.

Ser ikke behovet

Moderaternes forslag skaber bekymring hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE).

- Som det er præsenteret kan vi ikke forstå det anderledes end et totalt opgør med folkepensionen, som Moderaterne altså vil afskaffe, siger Emilie Agner Damm, chefanalytiker, AE.

Hun frygter også, at en ændring af pensionssystemet vil skabe øget ulighed.

- Det, der bekymrer mig er, at en opsparingsbaseret ordning vil øge uligheden ind i pensionisttilværelsen på en måde, vi ikke ser i dag. Jeg ser heller ikke behovet for det her opgør. Systemet er i forvejen godt og sundt, fortæller hun.

