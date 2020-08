Lummervarm fredag kan begynde med skybrud på Fyn

Fredag skal en front med kraftige byger passere Danmark. De kraftigste byger ser ud til at ramme Jylland sidst på natten og først på fredagen. Derfor varsler TV 2 Vejret risiko for skybrud i hele Jylland og på Fyn.

Læs også DM i cykling afholdes fortsat med tilskuere

Foto: TV 2 VEJRET

På nedenstående grafik kan man se, at regnen fra fronten varierer i styrke. Nogle steder vil regnen være meget intens, og risikoen for at blive ramt af skybrud er størst i Nord- og Vestjylland. I det øvrige Jylland og på Fyn vil der også komme kraftige tordenbyger, men risikoen for skybrud er lidt mindre.

Foto: TV 2 VEJRET

Eventuelle skybrud vil ikke give lige så meget regn, som vi oplevede tirsdag og onsdag, fordi bygerne bevæger sig hurtigere end de seneste dage. Der kan alligevel komme mindre oversvømmelser og kraftige vindstød. De kraftigste vindstød ventes at nå op på stormende kuling, der er vindstyrken lige under storm.

Foto: TV 2 VEJRET

I løbet af formiddagen vil fronten bevæge sig mod øst, og regnintensiteten ser ud til at svækkes betydeligt. Fra omkring middag ventes tørvejr og opklaring i Jylland, mens skyerne bliver tungere i øst.

Foto: TV 2 VEJRET