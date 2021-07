Lysende skyer over Fyn i nat

Her kan du se det

Lysende natskyer ses bedst en time til to efter solnedgang. Her er solen mellem 5 og 13 grader under horisonten.

Her forstyrrer aftenlyset ikke, og solen kan stadig lyse de meget højthængende skyer op.

Fænomenet kan selvfølgelig også ses før solopgang, men her er der færre mennesker, der observerer dem.

Minder om cirrusskyer

Skyerne kan minde om tynde cirrusskyer, som er de højest hængende skyer, vi normalt ser på himlen.

Lysende natskyer har et blå, sølvskinnende eller nogle gange rød-orange farve.

Natten til mandag blev de, som billederne i denne artikel dokumenterer, nydt mange steder i Danmark.