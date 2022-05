Måske årets første sommerdag: Op til 25 grader torsdag

Det er altså dermed det lille peak torsdag, som det nu er spændende at fokusere på.

Selvom torsdag bliver varm, vil den også blive våd. Samme lavtryk, som trækker varmen op over os fra syd, vil nemlig også sende en front med regn ind fra vest.

Ender torsdag som en sommerdag, vil det ske, hvis en af målestationerne et godt stykke inde på fastlandet får en solrig dag uden lokal nedbør.

Det vil formentlig være en af målestationerne i Sønderjylland eller måske lige nord for Limfjorden.

Ud over de behagelige temperaturer byder femdøgnsprognosen på roligt vejr uden ret megen vind. Dermed fortsætter det fine højtryksvejr, som vi efterhånden er ved at have vænnet os til – bare en smule varmere.