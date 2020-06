Mand begravet levende i sin egen have

Torsdag aften blev en mand begravet under sammenstyrtet jord, da han arbejdede i sin egen have i Odense.

Da redningsfolke kom frem, var flere naboer allerede i gang med at grave manden fri, og efter en redningsaktion, hvor Beredskab Fyn i et kvarter kæmpede for at få ham gravet fri, lykkedes det at få manden reddet ud.

Læs også Lærere får bøder: Elever var tæt på at blive ramt af tog

Han blev derefter kørt på Odense Universitetshospital til behandling.

- Jeg kender ikke hans tilstand, men han var i live, da han blev kørt på sygehuset, siger vagtchef Torben Jakobsen, Fyns Politi, til TV 2.

Heller ikke Beredskab Fyn, som stod for redningsindsatsen, kan på nuværende tidspunkt fortælle nærmere om mandens tilstand.

- Men det stod klart, da vi kom derud, at der var tale om en redningsindsats i den alvorlige ende, siger Kenny Christensen, indsatsleder hos Fyns Beredskab, til TV 2.

Ulykken skete lidt før klokken 17, da manden gravede ud til en terrasse i sin have.