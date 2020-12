Mange fynboer kan ikke booke coronatest inden juleaften

Julen nærmer sig med hastige skridt, og det har fået mange med milde eller ingen symptomer til at booke tid via coronaprøver.dk.

Det betyder lange ventetider, viser de seneste tal fra Statens Serum Institut over ventetider i det såkaldte samfundsspor.

I Nyborg og Odense er der henholdsvis ni og ti dages ventetid på en test. Det vil sige, at man kan testes 23. eller 24. december.

Læs også Beredskabsstyrelsen rykker ud: Konstabler står klar ved testcenter

Aktuelt er svartiderne på en coronatest i gennemsnit en dag, så her vil de testede altså sandsynligvis først få svar i løbet af juleaftensdag eller første juledag.

I Middelfart og Svendborg er der henholdsvist to og tre dages ventetid i øjeblikket.

Professor: Panik omkring julen

Tallene kommer ikke bag på Hans Jørn Kolmos, der er professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet.

- Alle går i panik omkring julen, siger professoren.

Læs også Gæsterne bliver hjemme: Scandic Odense lukker midlertidigt

Ifølge ham har der fra myndighedernes side været en massiv opfordring til at lade folk teste, men situationen er ikke optimal.

- Hvis det er sådan, at man er halvsyg og skal køre 30 kilometer for at komme til en test og stå i kø i flere timer, så er man helsyg, når man når frem. Det fungerer jo ikke.

Kortere kø for nære kontakter

Anderledes ser det ud for de såkaldte nære kontakter til smittede med covid-19.

Her kan langt de fleste i Odense og Svendborg blive testet samme dag, mens der er en dags ventetid i Nyborg og Middelfart.

Læs også Smittetal stiger igen: Se tallene for din fynske kommune

Hvis man har alvorlige symptomer på covid-19, bliver man typisk henvist til en test i det såkaldte sundhedsspor. Her er der kun ventetider på en dag på tre ud af landets 34 teststeder.

Nye lyntestcentre

De fynske teststationer er langt fra de eneste, der er ramt af lange ventetider. For at nedbringe ventetiden åbner der i denne uge 33 nye Falck-lyntestcentre.

I første omgang ingen på Fyn. Men der forventes dog at komme et i Odense, når de lokale aftaler er på plads, lyder det fra Falck.