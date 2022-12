Mens fynske kommuner drømmer: Nu sætter sjællandsk kommune hastighed ned på motorvej

- Jeg åbner lige ud til haven, så du kan høre det. Jeg bor selv 30 meter fra vejen.

Ole Skrald, socialdemokratisk formand for Trafik- og Teknikudvalget i Gladsaxe Kommune, har selv støjen fra Motorring 3 i Gladsaxe og Lyngby-Tårbæk Kommune helt inde på livet.

Øjeblikket efter kan TV 2's reporter i mobiltelefonen høre larmen fra bilerne i baggrunden tæt på stedet, hvor Ole Skrald bor som lejer. Nu håber han, at et nyt projekt kan reducere støjen væsentligt for ham og de andre naboer til Motorring 3.

- Vejdirektoratet vil udvide Motorring 3 med ét spor, men vi vil til gengæld have reduceret hastighedsgrænsen til 80 kilometer i timen på strækningen gennem Gladsaxe, siger Ole Skrald.

Desuden har politiet godkendt, at hastighedsgrænsen på en vej i Buddinge i nærheden af Motorring 3 sættes ned til 50 kilometer i timen.

Gladsaxe Kommune har ifølge sn.dk fået ingeniørfirmaet MOE til at regne på, hvor meget de nye fartgrænser vil reducere støjen.

Ifølge MOE's beregninger vil det betyde, at antallet af støjbelastede boliger i området reduceres med 18 procent.

- Det er vi glade for, og det ser vi frem til. Vi regner med, at Vejdirektoratet fører planerne ud i livet i løbet af et års tid, siger Ole Skrald.

13 kommuner

Gladsaxe Kommune er blot en af de mange danske kommuner, der kæmper med støjgener fra motorvejsstrækninger, der ligger tæt på boliger i kommunerne.

Udover hastighedsnedsættelsen i Gladsaxe har 13 danske kommuner bedt Vejdirektoratet om lov til at sætte hastigheden ned på motorvejsstrækninger i kommunen.

Vejdirektoratet oplyser, at det ofte er på grund at støjgener, at kommunerne ønsker hastigheden ned.

Disse kommuner vil have sat hastighed på motorvej ned