Mette Frederiksen afviser genåbning, som den vi så i foråret

Lyset er blevet tændt. Håbet findes.

Sådan sagde statsminister Mette Frederiksen (S) på torsdagens pressemøde, hvor de gældende restriktioner blev forlænget frem til 28. februar.

Men spørgsmålet er, hvordan forløbet af en genåbning bliver.

Læs også Overblik: Disse restriktioner fortsætter hele vinteren

Tilbage i maj måned gik det hurtigt og "bedre end forventet" med at genåbne, men der bliver næppe tale om en gentagelse, for tidspunktet for at udfase restriktionerne er ifølge regeringen stadig forbundet med usikkerhed.

- Det bliver ikke en genåbning på samme måde, som det skete i foråret. Vi kommer til at gå forsigtigt frem, selv om vi har fået vaccinationer, siger Mette Frederiksen, der beskriver tilgangen som "rettidig omhu".

Smittetal og vaccine er afgørende

Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi, er også forsigtig i sin vurdering af en eventuel genåbning.

- Det kommer til at afhænge meget af smittetallene, men også af hvor hurtigt man kan få vaccineret befolkningen, siger Kolmos til TV 2.

Efter alt at dømme bliver det de mindste klassetrin fra 0.-4. klassetrin, der som de første vender tilbage til en form for normalitet.

- De mindste elever kommer først og nattelivet til sidst, når vi taler genåbning, siger Mette Frederiksen.

Eksperter udarbejder anbefalinger til genåbning

Regeringen har haft en række eksperter indenfor sundhed, smittespredning og samfundsøkonomi til at udarbejde en rapport med anbefalinger til en genåbning.

- Det er vigtigt for økonomien, at der er flere voksne tilbage på arbejde, men det er også vigtigt for børnene og forældrenes trivsel, at de små kan komme tilbage i skole, siger Mette Frederiksen.

Eksperterne har ifølge regeringen anbefalet, at afgangsklasser og grundskoler kommer tilbage på deres respektive institutioner før de videregående uddannelser.

Læs også Skoleleder klar til snarlig genåbning for de yngste elever

Butikkerne udenfor dagligvareområdet kommer også til at genåbne før hjemmearbejdende vender tilbage.

Og for idrætslivet gælder det, at udendørs sport kommer til at lempe restriktionerne før aktiviteter indendørs.

Hans Jørn Kolmos peger på, at det på nuværende tidspunkt er meget svært at give et mere konkret bud på genåbningens dramaturgi.

- Det er meget svært at forudsige noget på nuværende tidspunkt. De to afgørende faktorer er smittetal og vaccine, siger Hans Jørn Kolmos.

Proces sættes i gang nu

Heller ikke Mette Frederiksen tør sætte ord på, hvordan genåbningen kommer til at forløbe. Eller hvornår Danmark vender tilbage til en form for normaltilstand.

- Alt det skal kvalificeres af myndighederne, og den proces sætter vi i gang nu, siger Frederiksen, som på pressemødet i statsministeriet også gjorde det klart, at nye og mere smitsomme virusmutationer spiller ind.

- Den nye mutation er så smitsom, at den spreder sig trods de meget omfattende restriktioner, siger Frederiksen.

Ifølge nye beregninger fra Statens Serum Institut vil den britiske mutation B117 fra midten af februar og frem mod slutningen udgøre cirka halvdelen af de coronasmittede i Danmark. Og så vil smitten formentlig igen begynde at tage fart.

Læs også Hjælpepakke til 170 milliarder på vej til virksomheder

Virolog Allan Randrup Thomsen roser regeringen for at forlænge restriktionerne.

- Jeg tror ikke, at I kan finde en eneste med indsigt i virologi, der ikke bakker op for fortsættelse af restriktionerne, siger han til TV 2.

Fredag ventes en ny hjælpepakke til 170 milliarder at blive præsenteret for danske virksomheder.

Der er blandt andet tale om låneordninger, der skal give ekstra likviditet til virksomhederne.