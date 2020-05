Mette Frederiksen: Genåbning vil føre til flere smittede

Statsminister Mette Frederiksen (S) forventer, at genåbningen af Danmark vil føre til, at flere danskere bliver smittet med coronavirus.

Det siger hun i et svar til en journalist på et pressemøde på Marienborg torsdag aften.

- Vi må forvente, at i takt med at vi åbner op, vil der komme flere smittede, siger Mette Frederiksen.

Under kontrol

Planen for genåbningen af Danmark indebærer blandt andet, at butikker kan åbne fra på mandag. Mandag 18. maj kan de ældste elever fra 6.-10. klasse komme i skole, og efterskolerne åbner også igen mandag 18. maj. Det samme gør restauranter og caféer.

Mette Frederiksen mener, at epidemien nu er så meget under kontrol, at vi kan genåbne Danmark. Hun siger, at de menneskelige omkostninger ved en fortsat nedlukning af Danmark vil være for store.

- Indtil der er fundet en vaccine skal vi håndtere sygdommen i vores samfund. Det helt afgørende er, at vi bliver ved med at skærme dem, der overhovedet ikke må få den her sygdom, siger Mette Frederiksen.

