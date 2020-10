Mette Frederiksen: Kan være nødvendigt med flere restriktioner

Meget af debatten på sociale medier og andre steder om de danske coronarestriktioner afspejler ikke virkeligheden, og de tanker, der bliver udtrykt, holder ikke.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) torsdag på et kort pressemøde på Marienborg.

- Jeg hører folk sige, at "det her ikke er en farlig sygdom, det er bare en influenza, regeringen overreagerer, det er unødvendigt med den ene og den anden og den tredje restriktion, lad os nu bare stå igennem, at vi må have flere dødsfald og flere smittede". Det er en måde at tænke på, som jeg ikke tror holder til en test i virkelighedens verden, siger Mette Frederiksen.

Statsministerens kommentar faldt, efter hun havde fået en orientering fra de danske ambassadører i EU-landene om, hvordan coronasituationen er i de lande, hvor de har deres virke.

Vi står ikke på kanten af anden bølge, vi står midt i den, og situationen er alvorlig Mette Frederiksen, statsminster

- Når jeg sidder og hører de europæiske beretninger, ville jeg ønske, at alle danskere kunne være med inde i det rum. For i hvert fald noget af den diskussion, vi har i Danmark, afspejler ikke den alvor, vi kan se i resten af Europa, siger Mette Frederiksen.

Vigtigt at være på forkant

Selv om der har været kraftig stigning i smitten med coronavirus i Danmark i den seneste tid, er situationen ikke lige så alvorlig som i andre lande, hvor sundhedssystemerne er tæt på grænsen for, hvad de kan klare. Som eksempelvis i Belgien.

Statsministeren betegner det som afgørende, at Danmark hele tiden er på forkant med udviklingen i pandemien.

- Jeg kan også se i Europa, at hvis man kommer for sent, hvad nogle lande gjorde i foråret, vil man se mange flere smittede og potentielt også flere dødsfald, og det skal vi ikke se i Danmark, siger Mette Frederiksen.

- Vi står ikke på kanten af anden bølge, vi står midt i den, og situationen er alvorlig. Lige nu er situationen i Danmark bedre end i mange andre europæiske lande, men vi kan se, når vi kigger ud, hvor hurtigt det kan gå. Det kan være et spørgsmål om få dage, om man er på forkant eller på bagkant, siger Mette Frederiksen.

Hun siger også, at der kan blive indført flere restriktioner i Danmark.

- De restriktioner, som blev meldt ud i fredags, og som er indført mandag og torsdag, mener vi er tilstrækkelige til at håndtere den situation, vi er i. Hvis det viser sig ikke at være tilfældet, er regeringen klar til at indføre flere restriktioner, siger Mette Frederiksen.

I fredags meldte regeringen en række nye restriktioner ud på et pressemøde. Nogle af dem trådte i kraft i mandags, andre torsdag.

Mandag blev forsamlingsloftet sat ned til 10 personer, og fra torsdag skal danskerne også bære mundbind i blandt andet forretninger og storcentre, når de køber ind.

Stadig alvorlig sikkerhedsrisiko i Danmark efter angreb i Nice

På pressemødet understregede statsministeren også, at den danske regering står sammen med Frankrig efter det blodige angreb i en kirke i Nice, der torsdag kostede tre mennesker livet.

- Det, der er sket, er ikke kun et angreb på Frankrig, det er et angreb på europæiske værdier og dermed på os alle, og vi kan kun alle sammen tage kraftig afstand fra det, der er sket i Frankrig, siger Mette Frederiksen.

Angrebet i Nice ændrer dog ikke noget i forhold til vurderingen af terrortruslen mod Danmark lige nu.

- Der er en alvorlig sikkerhedsrisiko i Danmark, og det har der været i en årrække. Og det er klart, at de danske myndigheder og efterretningstjenester følger situationen i Frankrig tæt, siger Mette Frederiksen.