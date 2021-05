Milliardhjælp på vej til turisme- og oplevelsesøkonomien

Helt konkret har aftalepartierne afsat en ramme på 400 millioner til at understøtte de udsatte brancher som messer, konferencer, hoteller og luftfart, i takt med at de generelle hjælpepakker ophører per 1. juli.

Onsdagens aftale er blevet indgået mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti.