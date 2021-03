Minister forklarer, hvorfor nogle elever kun skal tilbage i skole en dag om ugen

Mange skoleelever fra 5. til 8. klasse havde håbet på, at de snart skulle i skole igen flere dage om ugen.

Men da planerne om genåbning blev præsenteret tirsdag, stod det klart, at de må nøjes med at komme tilbage til én dags undervisning om ugen - udendørs - fra på mandag.

- Principielt var der slet ikke plads til, de kunne komme tilbage. Da vi meldte ud for 14 dage siden, var beskeden, at de skulle blive hjemme lidt endnu, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil til TV 2.

Men smittetallet har i de seneste to uger udviklet sig sådan, at der alligevel blev plads til en lille åbning.

- Det, vi så har valgt, er at følge de råd, vi har fået fra børne- og elevorganisationer og fra lærerne, som har sagt, at vi skulle lade eleverne komme tilbage bare en dag om ugen, hvis det kunne lade sig gøre, siger Pernille Rosenkratz-Theil.

Har lænet sig op af sundhedsmyndighederne

Hun understreger også, at regeringen har lænet sig meget op af de anbefalinger, den har fået fra sundhedsmyndighederne. Hun siger, at regeringen frygter en for hård opbremsning, hvis der bliver åbnet for meget.

- Hvis vi åbner for hurtigt, risikerer vi, at smitten stikker af, og antallet af indlagte bliver for stort. Hvis vi gør tingene for hurtigt, risikerer vi de her meget hårde opbremsninger, hvor man kunne blive nødt til at lukke ned for eleverne fra 0. til 4. klasse igen, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Hun håber snart, der kan åbnes mere. Det gør SF's formand Pia Olsen Dyhr også, og hun mener, det er vigtigt, at danskerne snart får at vide, hvordan og hvornår det skal ske.

- Jeg forventer, vi kan gøre det forholdsvis hurtigt. Bare det, at man kan planlægge og se lys for enden af tunnelen, tror jeg, vil betyde rigtigt meget, siger Pia Olsen Dyhr.

Glæde hos støttepartier

Hos regeringens to øvrige støttepartier er der glæde over aftalen.

- Det er så dejligt, at vi nu kan sende lidt flere børn og unge til noget, der ligner en normal hverdag, siger Mai Villadsen, Enhedslistens politiske ordfører ifølge Ritzau.

- Jeg er glad for, at højskole- og efterskoleeleverne nu kommer tilbage, lyder det fra De Radikales leder, Sofie Carsten Nielsen.

Men den beskedne genåbning udløser kritik fra Venstre.

- Jeg må sige særligt for skoleelevernes vedkommende, er det (aftalen, red.) noget uambitiøst. Vi mangler en større del af grundskolen, og det kæmper vi videre for, siger Jakob Ellemann Jensen, formand for Venstre.

