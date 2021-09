Minister med pels og blod: Jim Lyngvild får kritik for billedserie

Hun mener desuden, at Jim Lyngvild, som er asatroende, arbejder ihærdigt på at "udbrede hedenskabet i Danmark", men at folk køber det, så snart det er forklædt som kulturformidling.

Er det ikke netop meningen, at kultur- og kirkeministeren skal repræsentere forskellige religioner?

- Det kan du selvfølgelig sige, men der er rod i kategorierne, for Jim Lyngvild "kulturliggør" religion. Og jeg synes ikke, at Ane Halsboe-Jørgensen skal identificere sig så meget med en religion. Hun skal heller ikke klæde sig ud som Jesus eller Mother Theresa, lyder det fra Iben Thranholm.

- Hold nu op

Jim Lyngvild kalder kritikken for "helt pjattet" og afviser, at han har en mission om at udbrede asatroen.

- Jeg tror, at folk, der vil asatroen, nok selv skal finde den. Det er jo ikke en Pepsi-reklame, hvor folk tænker "gud, det her er noget for mig". Det er et billede til en anerkendt udstilling, så stop det middelalderlige vås, siger han.

Om selve udstillingen fortæller designeren, at nye fund peger på, at den kristne konge Harald Blåtand har haft vølver med i sit følge, og at det derfor er interessant at lave en udstilling med vølver.