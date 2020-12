Mulighed for første danske vacciner mellem jul og nytår, siger Heunicke

Der er nu mulighed for, at de første danskere vil modtage en vaccine mod covid-19 i dagene mellem jul og nytår.

Det fortæller sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) til TV 2 forud for et møde med partilederne tirsdag aften om netop vaccinen.

- Vi sidder nu og lægger sidste hånd på tidsplanerne. Forhåbentlig kan vaccinen komme i brug i Danmark i år - det vil sige i nogle af helligdagene omkring jul, siger han.

Mange ser det som en historisk vigtig opgave Peter Krantz Barkholt, formanden for PLO i Region Syddanmark

Så mellem jul og nytår er en mulighed?

- Ja, det er det.

Fynske læger står klar

Formanden for PLO i Region Syddanmark, Peter Krantz Barkholt, bekræfter over for TV 2 Fyn, at de fynske praktiserende læger er parate, når vaccinen kommer.

- Vi har organiseret det i løbet af 48 timer, og de praktiserende læger står klar. Vi er ved at få det sidste på plads, siger han.

Ifølge formanden står der nu en navngiven læge standby til at rykke ud til et plejehjemmene, når vaccinen kommer. Han har været positivt overrasket over, hvor hurtigt det har kunnet lade sig gøre at mobilisere lægerne.

- Jeg er imponeret over deres villighed til at blive kontaktet også juleaften, men mange ser det som en historisk vigtig opgave, siger Peter Krantz Barkholt.

Venter på EU

I sidste ende er det godkendelsen i EU, der afgør, hvornår de første danskere kan få vaccinen.

Men når der er grønt lys, står det danske sundhedsvæsen "fuldkommen klar", siger ministeren:

- Også selvom det skulle lande midt i helligdagene.

Det har tidligere heddet, at vaccinen var forventet godkendt 31. december, men tirsdag blev den dato rykket frem til 21. december.

Godkendelsen tager længere tid i EU end i rækken af lande, der allerede er i gang med vaccinationsprogrammerne.

Det skyldes blandt andet, at sagsbehandlingen og godkendelsesproceduren er mere detaljeret end en nødgodkendelse, som blandt andet USA og Storbritannien har taget i brug.

"Store hamre" kan blive nødvendige

Trods datoen rykker sig tættere på, er der dog fortsat grund til bekymring, lyder det fra Heunicke, som udtaler sig for første gang om dagens beslutning om at gøre den delvise nedlukning landsdækkende.

- Det her bliver formentlig ikke sidste tiltag. Vi følger tallene meget nøje, og vi er klar med de helt store hamre, så snart myndighederne vurderer, at der skal mere til, siger han til TV 2.

Frygten for en tredje bølge ligger fortsat og ulmer hos sundhedsministeren, som trods den positive vaccinenyhed fastholder, at situationen er meget alvorlig.

- Virussen er stadig under kontrol i Danmark, men der er grund til at sætte ind yderligere, når tallene er så høje, siger han.

Afviser at begrænse juletrafikken

Eksperter har dagen igennem råbt på tiltag, der begrænser danskernes bevægelsesfrihed.

Særligt med henblik på at forhindre, at borgere i det hårdt ramte hovedstadsområde rejser mod vest for at holde jul.

Sundhedsministeren afviser, at det er det rette greb at tage i brug på nuværende tidspunkt, da der er tale om en generel høj samfundssmitte.

- Smitten er bredt i samfundet, så det nytter ikke at lukke én landsdel ned nu, siger han.