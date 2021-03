Når Axelsen kører til lufthavnen, er det med B.S. Christiansen ved sin side

En sms tikkede ind, mens han i starten af 2020 spillede turnering i Indonesien. Hans søster skrev og spurgte, om det ikke var en idé med en mentaltræner.

Hun havde gået og tænkt på den tidligere jægersoldat B.S. Christiansen, der blandt andet har hjulpet eliteatleter og -hold. Viktor Axelsen syntes, det var en god idé, så hun skrev en mail til ham.

Men sådan arbejder B.S. Christiansen ikke. "Det er Viktor, der selv skal tage fat i mig," lød meldingen. Det gjorde han så.

- Jeg ringer til ham, og vi får gået en tur. Vi klikkede bare med det samme, siger Viktor Axelsen til TV 2 SPORT.

- Det er en relation, der bliver ved med at udvikle sig. Vi lærer hinanden bedre og bedre at kende, og det har bare været supergodt, specielt for mit hoved, men i sidste ende også mit spil.

B.S. Christiansen kan hjælpe Viktor Axelsen til, at gentage sejren den prestigefyldte turnering All England. Foto: Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix/arkiv

I året, der er gået, er der sket ekstremt meget.

- Tror aldrig, jeg har stået stærkere

Marts 2020 markerede et stort højdepunkt i karrieren, men også den store nedlukning af verden, da coronapandemien meldte sit indtog. De to ting smeltede nærmest sammen. 15. marts vandt Axelsen den prestigefyldte turnering All England. Dagen efter lukkede Danmark ned.

I oktober blev Axelsen far, men kom ikke til at spille flere badmintonkampe i 2020.

Det har han til gengæld gjort i 2021, hvor han uden sammenligning har været verdens mest suveræne herresinglespiller. Tre individuelle turneringssejre og EM-guld for hold. 23 sejre i 24 kampe.

- Jeg tror aldrig, jeg har stået stærkere, men jeg kan ikke vide det med sikkerhed. Det er et svært spørgsmål, siger Axelsen.

- Det er svært at huske, hvordan jeg for eksempel havde det, da jeg vandt VM (i 2017, red.). Jeg er i hvert fald mere erfaren og har fået bygget nogle flere ting på mit spil. Jeg synes, jeg er en bedre badmintonspiller, men jeg synes også, jeg har mere af give og kan blive bedre, end jeg er nu.

B.S. har ingen aktier i Axelsen

En del af årsagen til det store triumftog tillægger han arbejdet med B.S. Christiansen.

Det "er svært at beskrive", hvad det præcis er, der gør samarbejdet til en succes. Der er mange ting. For eksempel er det okay, at blive vred over dårligt spil på badmintonbanen, men følelsen må ikke forblive i sindet. Den skal ud, og Axelsen skal videre.

Men den tidligere jægersoldats indsats tilhører langt fra kun spillet med fjerbolden.

- For sådan en som mig er det bare så vigtigt at have en person, der ser de her ting udefra, og som har en masse livserfaring. Men som heller ingen aktier har i mig som sådan. Hverken som spiller eller menneske. Han siger tingene, som de er. Han siger det, hvis jeg ikke gør det godt nok, men han er heller ikke bange for at rose mig, når jeg gør det godt nok. Det er rigtig, rigtig fedt at have en person som ham i sit team, siger Viktor Axelsen.

- Han sørger hele tiden for, at man er på rette vej, og han er ikke bange for at sige, hvis han synes, nogle ting skal gøres anderledes. Det er nogle gange svært at finde som atlet, når man gør det godt, og alle synes, man er ih så fantastisk. Der er det godt at have nogen, der siger tingene, som de er, og sørger for, man holder benene placeret på jorden.

Kører sammen til lufthavnen

På søndag rejser Viktor Axelsen igen til Birmingham, hvor han for et år siden kunne lade sig hylde som vinder af All England.

Køreturen ud til lufthavnen bliver ikke ensom. Men det bliver formentlig ikke hans kæreste og barn, forældrene eller søsteren, der står for underholdningen.

Det bliver B.S.

- Det er faktisk meget rart for vores lille familie, at vi siger farvel derhjemme, både for mig og for Natalia (Axelsens kæreste, red.). Det er meget rart, at de ikke skal med ud og stå i lufthavnen, og det er også fedt for mig, at jeg ikke skal stå og kigge på dem, mens jeg står og checker ind, siger han.

- Jeg kan godt lide vores snakke til og fra lufthavnen. På vej derud sørger vi for, at jeg er det rette sted mentalt. Vi får vendt de forskellige ting, hvis der er noget, man går og tumler med, inden man skal ud og rejse.

- Når jeg kommer tilbage, har vi mulighed for at evaluere, hvad der er sket. Hvad var godt, og hvad var skidt. Så ved vi, hvad vi skal arbejde videre på.

All England spilles fra den 17. til 21. marts og kan ses på TV 2 Sport og TV 2 Play