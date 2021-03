Næste genåbning er truet af nye smittetal og påsken, advarer epidemiolog

Dagens coronatal viser 1.210 bekræftede tilfælde med smitte, hvilket er markant højere end de seneste dage. Men det skyldes en registrering af tidligere PCR-tests fra private testudbydere.

Det skriver Statens Serum Institut på dets hjemmeside.

Læs også Tirsdagens coronatal: Lille stigning i smitten på Fyn

Ser man bort fra disse ekstra PCR-tests, så er dagens smittetal 772. De 772 positive resultater er fundet i 158.909 prøver, hvilket vil sige, at 0,49 procent af prøverne har været positive.

For tredje dag i træk stiger antallet af coronaindlagte, denne gang med ti til 226. Derudover er to døde med covid-19 siden mandag.

Kontakttallet er 1,1

Tirsdag skriver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) desuden på Twitter, at det seneste kontakttal er opgjort til 1,1. Det er det samme som for en uge siden.

Det betyder helt konkret, at epidemien er i svag vækst.

Med et kontakttal på 1,1 vil 100 smittede i gennemsnit give smitten videre til 110 andre.

- Hurtige og effektive lokale nedlukninger er nøglen til at holde epidemien i kontrol, mens vi genåbner gradvist, skriver Heunicke i sit tweet.

Læs også Dagens coronatal fra Vollsmose: Smitten er i vækst

Ifølge lektor i matematisk epidemiologi Viggo Andreasen, bakker de seneste dages coronatal op om sundhedsministerens tweet.

Det siger Viggo Andreasen, som er lektor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitet.

- Det bekræfter det billede vi har haft de seneste uger af, at der er en let stigning i epidemien, siger han.

- Det er en kombination af, at den engelske variant er den dominerende - og den er mere smitsom og har nemmere ved at sprede sig - og så de genåbninger, vi har foretaget, siger han.

Påsken og smittetal truer genåbning

Viggo Andreasen mener, at det bliver spændende at se, hvad effekt påsken har på smittetallene. At vi måske må revidere genåbningsplanen, når vi kommer længere frem.

Ikke den åbning, der er planlagt til lige efter påske, for det er der ikke basis for nu, mener han. Men det kan blive aktuelt med den næste.

- De stigende smittetal kombineret med, at der er stor usikkerhed på, hvad påsken bringer, gør, at det er spændende at se, hvordan smittetallene ser ud efter påske, siger han.

- Som jeg ser det, kunne man nemt komme i en situation, hvor vi må aflyse den næste genåbning, siger han.

Der er også foretaget 125.935 kviktest i løbet af det seneste døgn. SSI oplyser ikke, hvor mange af disse der har vist et positivt resultat.

Kviktest er de test, hvor man typisk ikke behøver at bestille tid, og hvor man bliver podet i næsen.

Læs også Bøder op til 12.000 kroner for at ignorere coronapas

Yderligere to personer smittet med coronavirus er døde. Dermed er i alt 2.417 personer herhjemme nu døde, mens de har været smittet.

De danske myndigheder har siden slutningen af sidste år været i gang med at vaccinere befolkningen mod coronavirusset.

De seneste tal fra SSI viser, at 373.611 personer har fået to vaccinestik og på den måde er færdigvaccinerede. Det svarer til 6,4 procent af befolkningen.

Tæller man de personer, der som minimum har fået et vaccinestik, sammen, er der tale om 709.298 personer. Det er 12,1 procent af befolkningen.