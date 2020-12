Nedlukning af Odense: Her er nogle af scenarierne for nye restriktioner

Statsministeren forbereder nye tiltag mod coronavirus. Det skrev hun søndag eftermiddag på Facebook.

Det er der en god grund til, mener hun. For det seneste døgn er der registreret 1745 nye smittede, mens der fra fredag til lørdag blev registreret 2115 nye smittede over 30 timer. Samtidig slog positivprocenten rekord, da 2,40 procent af alle prøverne i perioden var positive.

Ifølge TV 2s oplysninger er sundhedsordførerne og de involverede borgmestre indkaldt til en orientering om de mulige restriktioner mandag morgen. Men det er fortsat uvist, hvad vi kan forvente.

Læs også Mette Frederiksen varsler delvis nedlukning i blandt andet Odense

Sikkert er det dog, at statsminister Mette Frederiksen (S) i dag holder et pressemøde om restriktionerne. Tidspunktet er i skrivende stund ukendt.

Sikkert er det dog også, at Region Hovedstaden står for over halvdelen af alle nye smittede den seneste uge.

Derfor vil det heller ikke være usandsynligt, at de nye restriktioner er geografisk møntet på Region Hovedstaden. Det siger Peder Hvelplund, sundhedsordfører for Enhedslisten.

Forskellige eksperter og politikere har i løbet af søndagen givet deres mening om, hvilke restriktioner der skal til.

1. Send eleverne på tidlig juleferie

Efter ugens høje smittetal har både politikere og eksperter talt om at sende eleverne fra ungdomsuddannelserne og de ældste klasser på tidlig juleferie.

Både Enhedslisten, SF og Dansk Folkeparti bakker op om dette forslag.

- Det er primært blandt unge, smitten spreder sig. Det er der, vi skal sætte ind, siger Peder Hvelplund.

Om det kun bliver i Region Hovedstaden, eleverne i så fald sendes hjem, vides ikke, men Peder Hvelplund mener, det kunne være en god ide.

- Der er stadig områder i Danmark, hvor smitten ikke spreder sig så voldsomt endnu. Vi skal udnytte den viden til at målrette restriktionerne geografisk, lyder det.

Virologen Allan Randrup Thomsen mener også, at man burde sende flere hjem fra uddannelsesinstitutionerne.

- Man kunne godt have lukket folkeskoler og gymnasier ned, samtidig med at man lukkede de videregående uddannelser ned, sagde han til TV 2 NEWS lørdag.

2. Foreningslivet lukker

Foruden at sende eleverne på tidlig juleferie, så er det en mulighed, at man lukker ned for fritidsaktiviteterne i foreningslivet for unge mennesker.

Det er allerede sket i Herlev og Vordingborg, der selvstændigt har valgt at lukke foreningslivet ned, fordi de var bekymret for deres høje incidenstal - altså antal syge per 100.000 indbyggere.

Uddannelsesinstitutionerne sendte alle eleverne hjem og lukkede for alle fritidsaktiviteter. I Herlev lukkede de alle kommunale idrætsanlæg ned, ligesom de stoppede for alle holdaktiviteter i kommunens fritidstilbud.

Restriktionerne gælder indtil 2. januar 2021, fortalte Herlevs borgmester, Thomas Gyldal Petersen (S), til TV 2 LORRY.

- Vi har dem skarpt opdelt i skolen, i SFO’en og i klubben, men når de kommer til idræt, kan de blandes på tværs af skoler og klasser. Det skal stoppe nu, for nu skal vi have smitten ned, lød det.

Læs også Rahbæk indkaldt til coronamøde mandag

Ifølge Jens Lundgren, der er professor på Infektionsmedicinsk Klinik på Rigshospitalet og Københavns Universitet, er der også større risiko i fritidslivet:

- Vi ved, at der ikke er væsentlig smittespredning på institutionerne selv, men at det er uden for institutioner, det sker.

3. Barerne lukker midlertidigt ned

Den største hammer, der lige nu tales om at slå ned på smitten med, er den, der indebærer, at barer og muligvis restauranter igen skal lukke ned.

I begyndelsen af pandemien, da Mette Frederiksen på et pressemøde 11. marts fortalte, at Danmark skulle lukke ned, gjaldt det naturligvis også restaurationsbranchen.

Først 18. maj kunne de atter slå dørene op. Dog med krav om at skulle lukke og slukke til midnat. Ikke overraskende var branchen meget utilfreds med tiltagene.

Nu mener både SF og Enhedslisten, at man endnu engang bør lukke nattelivet ned totalt, indtil der er bugt med smitten.

Allan Randrup Thomsen frygter, at danskerne misforstår klokken 22-reglen for barerne, da intentionen er, at man skal mødes med færre folk. Det mener han ikke, at folk har forstået.

- Nu har befolkningen været så smarte, at de har fundet måder at omgå restriktionerne på. De starter eksempelvis tidligere, så de er klar til at gå hjem klokken 22, siger han og peger på, at en total lukning af barerne kan blive nødvendig.