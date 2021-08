Nicki Pedersens karriere i fare

- Hvis jeg har en dom på fire måneder, der går ind over perioden mellem den 1. og 15. november, så kan jeg ikke skrive kontrakt i Polen (hvor Pedersen kører, red.) for 2022. Det vil sige, at jeg ikke har nogen kontrakt næste år, og så er jeg nødt til at indstille karrieren.

Og tanken om at slutte karrieren på den måde, er svær at acceptere for Nicki Pedersen.



- Jeg kan ikke sætte ord på, hvis det her skulle være enden på det hele. Hvor sur og indebrændt, jeg vil blive. Det er lidt ens liv, der bliver fejet væk under en.

- Det er ikke, fordi jeg er bange for at skulle væk fra speedwaysporten, men jeg ved, jeg har nogle guldkorn, som jeg gerne vil give videre. Så det vil da være frygteligt at skulle indstille karrieren på grund af sådan et valg, siger Pedersen.

Føler sig fortabt og svigtet

Danmarks Idrætsforbunds Appelinstans er den højeste instans i dansk idræt, og dermed er det også den sidste mulighed for Pedersen, der lige siden første dom har følt sig uretfærdigt behandlet.

- Jeg føler mig fortabt og svigtet. Det gør mig indebrændt, og det gør mig ked af det, at der er, undskyld mit sprog, to fluer, der sætter sig sammen og hygger sig. Jeg er udmærket klar over, at man, hvis man har har lavet en fejl, kaster bolden op og får en løftet pegefinger, en bøde, eller tre dages løbskarantæne. Og så vil det aldrig ske igen.