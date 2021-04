Nordfyn vil ikke aflevere vacciner: Norsk vaccineforsøg skaber uenighed blandt borgmestre

Det er en del af et forsøg, hvor man i højere grad vaccinerer efter, hvor smitten er mest udbredt – og altså ikke nødvendigvis efter alders- eller risikogruppe.

På blandt andet Nordfyn vil det betyde, at man skulle aflevere kommunens vacciner til andre kommuner, hvor incidenstallet er højere.

Uenighed blandt borgmestre

Den model er borgmesteren i Ishøj Kommune, Ole Bjørstorp, fortaler for. Kommunen har flere gange været i toppen af listen over kommuner med det højeste incidenstal af coronasmittede. Lige nu har kommunen et incidenstal, altså antal smittede per 100.000, på 161,9. Det gør Ishøj til den kommune med sjette flest smittede i Danmark.