Nordic Waste-ejere har udbetalt 20 millioner kroner til sig selv

Ejerne af virksomheden bag den skandaleramte miljøvirksomhed Nordic Waste, DSH Environment, har udbetalt 20 millioner kroner til sig selv i udbytte.

Det fremgår af selskabets seneste regnskab, der torsdag er blevet offentliggjort. Mediet Finans var først til at bringe historien, skriver TV 2.

DSH Recycling ejes af mangemilliardæren Torben Østergaard-Nielsen og hans to døtre, Nina Østergaard Borris og Mia Østergaard Rechnitzer samt Christian Ørnholm Nielsen og David Peter York.

Af regnskabet fremgår det derudover, at virksomheden har nedskrevet værdien af Nordic Waste og dets andet datterselskab, DSH Recycling, med 130 millioner kroner. Deres værdi lyder i dag på et rundt nul.

På den baggrund lander underskuddet i DSH Environment på 134 millioner kroner før skat i regnskabsåret fra 1. maj 2023 til 30. april 2024. I perioden før landede selskabet et overskud på 42 millioner kroner.

Snarlig årsdag

Om omtrent en måned – 9.-10. december – er det et år siden, at et jordskred begyndte ved Nordic Wastes ejendom ved Ølst i Randers Kommune.

Randers Kommune har sammen med entreprenører og Beredskab og Sikkerhed siden da arbejdet på at forhindre en miljøskade som følge af jordskreddet, der blev inddæmmet i uge seks i år.

Særligt har man frygtet, at jordskreddet skulle fysisk stoppe den nærliggende Alling Å eller forurene vandet og dermed dræbe smådyr, fisk og vandplanter.

Nordic Waste, som siden er erklæret konkurs, overlod ansvaret for at inddæmme skredet med blot en dags varsel til Randers Kommune.

DSH Recycling er i dag i rekonstruktion.

Regning på en halv milliard

Regningen for oprydningsarbejdet ser samlet set ud til at lande på 500 millioner kroner, hvoraf Randers Kommune betaler 300 millioner kroner. Resten betaler staten.

Den tidligere ledelse i moderselskabet DSH Environment oplyser i et skriftligt svar til Finans, at det 20 millioner kroner store udbytte blev vedtaget og udbetalt i august/september 2023. Det vil sige før, at jordskreddet begyndte.

I den foregående regnskabsperiode lød udbyttet på blot fire millioner kroner.

Administrerende direktør i DSH Environment, Søren Jan Gran Hansen, har ikke ønsket at kommentere historien over for Finans.

Det fremgår af regnskabet, at selskabets aktivitet er "væsentligt påvirket" af hændelserne i de to datterselskaber. Derfor er fremtiden for selskaberne i dag truet, lyder det. Der står i dag blot 96.000 kroner i frie midler i DSH Environment.

Som følge af arbejdet med at inddæmme jordskreddet er det lykkedes med at forhindre forureningen af Alling Å.

Men kommunen arbejder stadig på at genetablere Gammel Århusvej, som blev begravet under jordbunkerne.

Forureneren skal betale

Byrådet i Randers Kommune skal i november beslutte, om der skal tegnes et statsgaranteret lån på op mod 375 millioner kroner for at betale regningen.

Kommunen mener fortsat, at det er forureneren, der skal betale, og har derfor rettet krav mod DSH Recycling, der ejer grunden.

Men selskabet har afvist og i stedet stævnet kommunen i en sag, der skal afgøres i Vestre Landsret.

I januar fik Randers Kommune foretaget en undersøgelse af sagen. På den baggrund har kommunen placeret ansvaret hos Nordic Waste.

Sideløbende er det kommet frem, at kommunens tilsyn med Nordic Waste har været mangelfuld. Derfor har Miljøministeriet og kommunen selv bestilt flere undersøgelser for at blive klogere på forløbet.