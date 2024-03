Nordic Waste-skandalen: Dårlig nyt for Østergaard-familien

Et søsterselskab til Nordic Waste, DSH Recycling A/S, kan drages til ansvar for jordskreddet ved Ølst.

Det vurderer Kammeradvokaten, oplyser Miljøministeriet i en pressemeddelelse. Regeringen vil nu rette krav mod selskabet, oplyses det.

- Nu tager vi endnu et skridt på vejen mod at sikre, at så meget som muligt af regningen for jordskredet ved Ølst ender dér, hvor den hører hjemme, nemlig hos forureneren, siger miljøminister Magnus Heunicke (S) i pressemeddelelsen.

Første del af Kammeradvokatens undersøgelser handler om at finde ud af, om andre virksomheder end Nordic Waste kan drages til ansvar. Denne del er nu ved at blive afsluttet.

Den anden del handler om, hvorvidt ledelsen, ejerne eller andre personer hos Nordic Waste kan gøres ansvarlig for indtrufne skader.

TV 2 forsøger at få en kommentar fra Magnus Heunicke og DSH Recycling.

DSH Recycling er under rekonstruktion, efter at selskabets indtægt forsvandt, da Nordic Waste blev begæret konkurs.

En rekonstruktion sættes i gang for at redde et selskab, som ikke er betalingsdygtigt.

Jordskreddet er sket i Randers Kommune. Randers Kommune vil ligeledes sammen med staten rette krav om betaling for jordskreddet.