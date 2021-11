November begynder med en mild mandag

Over de østlige egne har resterne af en frontzone givet regn fra morgenstunden. Her vil formiddagen fortsætte med at være grå og til tider med byger.

I det vestlige og nordvestlige Jylland vil der allerede fra morgenstunden opstå sprækker i skydækket, så man på disse kanter kan nyde solens stråler.

Byger dukker op i vest i eftermiddag

Mandag eftermiddag forbliver det overskyet over de østlige landsdele. Til gengæld ser det på disse kanter mest tørt ud.

I vest vil der også fortsat være mulighed for kig til solen. Her kan der dog ud på eftermiddagen dukke en linje af byger op i det nordvestligste Jylland.

På Fyn kan man være heldig at få lidt eftermiddagssol med, inden den her går ned klokken 16.40.

Temperaturen kommer i løbet af dagen op mellem 11 og 13 grader, mens vinden er jævn fra sydlig retning.

I aften fortsætter vejret i samme stil med skyer i øst, huller i skydækket i vest og med byger i det nordvestlige Jylland.

På Bornholm kommer der i aftentimerne et område med regn op fra syd.

Temperaturen i aften falder til mellem 7 og 11 grader. Køligst i Jylland.