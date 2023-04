Nu er bøgen sprunget ud - samme sted fire år i træk

Derfor beder vi seere og læsere om hjælp til at få sat bøgens udspring på Danmarkskortet.

Hvis du ser et udsprunget bøgetræ. så send et billede via vores billedupload – eller via vores app TV 2 VEJR, når du ser den første udsprungne bøg. Husk at skrive, hvor bøgen er sprunget ud.