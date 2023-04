Nu springer bøgen snart ud - sker det for femte år i træk på Fyn?

Efter en temperaturmæssigt normal marts er det igen i april, at årets første bøgetræ viser sine blade frem. Og meget tyder på, at det kan ske inden for den næste uges tid.

Varme i marts er afgørende

Temperaturen i marts er en afgørende faktor for, hvornår bøgen springer ud.

Her anvendes den såkaldte varmesum, som man finder ved at lægge døgnmiddeltemperaturen sammen for alle dage med plusgrader fra 1. marts og frem.