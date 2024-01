Nu trækkes stor udgift gennem lønnen – men én ting skal du selv huske

Der er ekstra god grund til at holde øje med den lønseddel, der lander i slutningen af januar.

For fra årsskiftet og frem vil en ganske stor post i de fleste boligejeres budget nu blive trukket over lønnen.

Skattestyrelsen har netop sendt et brev ud til alle, der ejer en bolig, hvor de minder om, at grundskylden nu trækkes hver måned på lønsedlen, i stedet for at man betaler den i to store rater til kommunen hvert år.



- Det bliver mere usynligt nu, men det er det samme beløb, krone for krone. Ingen bliver rigere eller fattigere, siger Henning Boye Hansen, der er chefkonsulent og skatteekspert i revisionsfirmaet BDO, til TV 2.



Den nye ordning kører helt automatisk, da Skattestyrelsen selv sørger for, at forskudsopgørelserne passer til den grundskyld, man skal betale, lyder det desuden.

Én ting skal man dog selv huske at holde styr på, siger Henning Boye Hansen.

Husk at justere

Med den nye ordning er der kun tale om en "praktisk foranstaltning", hvor ejendomsværdiskatten og grundskylden samles ét sted, siger Henning Boye Hansen.

Og netop fordi det sker automatisk, er der ingen smarte tricks at komme efter.

Man kan altså ikke "manipulere" sin forskudsopgørelse, så man får et beløb tilbage i skat ved at ændre indbetalingen af grundskyld eller ejendomsværdiskat, ligesom man kan med andre felter, lyder det.

Til gengæld kan man selv sørge for at justere sit budgetskema og sin budgetkonto – så lige præcis dét skal man huske, siger Henning Boye Hansen.

- Man skal nedsætte de penge, man sætter ind på budgetkontoen, med det, men skulle have betalt i grundskyld, fordi det trækkes over lønnen. Gør man det, går det lige op.

Gælder det for alle?

Den nye måde at opkræve grundskyld på gælder for alle, der ejer en ejerbolig.

Det vil sige alle, der for eksempel ejer et parcelhus, et rækkehus, en ejerlejlighed eller et sommerhus, siger Henning Boye Hansen.

Det gælder dog ikke for andelsboligejerne.

- Man skal huske, at andelsboliger er ejet af foreningen og ikke beboerne. Foreningen betaler kun grundskyld, men ikke ejendomsværdiskat, siger han.

Ejer man boligen sammen med en anden, bliver man opkrævet i forhold til den ejerandel, man har i boligen.

Så hvis man for eksempel ejer boligen med sin ægtefælle, hvor hver ejer 50 procent, bliver man altså stadig opkrævet over skatten hver måned, men det vil kun være for den ene halvdel af raten, lyder det.

Har man ikke har nogen indkomst, vil grundskylden i stedet blive opkrævet som b-rater, siger Henning Boye Hansen.

Kan ende med ekstra regning – eller penge tilbage

I 2024 bliver raterne for grundskyld taget fra de foreløbige ejendomsvurderinger, og derfor kan man ende med at betale for meget eller lidt i løbet af året, siger Henning Boye Hansen.

For hvis ens ejendomsvurdering bliver ændret med den endelige vurdering, ændrer grundskylden sig også, lyder det.