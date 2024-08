Nu vælter myggene frem – luk vinduet før tusmørke

De lune aftener på terrassen er dejlige, men måske du har opdaget, at det summer særdeles meget om hovedet på dig, når du har fået sat dig godt til rette i havestolen.

Der er nemlig flere myg end normalt.

Sådan lyder det fra Thomas Pape, der er insektforsker og lektor ved Statens Naturhistoriske Museum under Københavns Universitet.

- Solen og varmen får rigtig gang i myggeproduktionen. Og når det kommer efter en periode med meget regn, så kommer der mange myg, siger han til TV 2.

Mange vil nok mene, at myggene er en plage.

Til dem har Thomas Pape dog dårlige nyheder. Der kan nemlig komme endnu flere, fortæller han. Det skyldes, at temperaturerne fortsat er høje den næste tid.

En måned endnu

Det er dog ikke længe endnu, at danskerne skal holde ud.

I slut august vil myggestanden begynde at stilne af, i takt med at vejret bliver køligere, fortæller Thomas Pape.

- Så snart vi får nogle egentligt kolde nætter, falder antallet af myg drastisk, siger forskeren.

Myg er for mange forbundet med irritation, men ifølge Thomas Pape, skal man huske, at også myg har positive effekter.

For udover at være inspiration for forskere, der ser på fremtidens blodtagnings-apparater, er myggene vigtige for økosystemet.

- Når de er larver, er de vigtige for fiskeyngel og små rovdyr, og når de bliver til myg, er de vigtige for vores fugle, og især dem, der overvintrer i Danmark, forklarer Thomas Pape.

Gode tips

Nu hvor der er så mange myg, hvordan undgår man så, at blive stukket af dem?

Til det kommer der her en række råd.

- Myg bliver lokket af bar hud. Derfor kan det være en god idé med langærmede bluser, lange bukser og strømper, fortæller Thomas Pape.

Derudover skal tøjet gerne være lyst, da mørke farver tiltrækker myggene.

Til de dage, hvor vejret er til at sidde på terrassen, foreslår Thomas Pape, at man sætter sig der, hvor det lufter mest, da myggene blandt andet hader kold luft og tiltrækkes af kroppens varme.

Og netop varme åbner for næste råd.

For med det varme vejr kan man få lyst til at lufte godt ud derhjemme, men man skal være på vagt, siger naturvejleder, Karin Winther til TV 2 Nord.

For når det begynder at blive koldt, vil myggene meget gerne med indenfor.

- Man skal lukke døre og vinduer inden det store temperaturskifte. Lige inden tusmørke, det er der, de begynder at trække ind, lyder det fra hende.

Nu vil fremtiden vise, om danskerne vil opleve endnu et myggeboom i august, men ifølge Thomas Pape, er det meget sandsynligt, da vi stadig oplever varmt vejr, og dermed gode vilkår for myggeyngel.