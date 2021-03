Nu ved vi, hvad der åbner – men hvad med resten? Her er de ubesvarede spørgsmål

Sent mandag aften landede den længe ventede langsigtede plan for genåbningen af Danmark.

Dermed ved vi nu, hvornår restauranterne, biograferne og den indendørs idræt kan forventes at åbne.

Men selvom vi har fået mange svar, er der stadig flere ubesvarede spørgsmål.

Hvad med for eksempel tilskuere til sportsbegivenheder? Sommerens festivaler? Eller rejser til udlandet?

TV 2 er dykket ned i aftaleteksten for at se, hvad der står om de aktiviteter, der ikke har fået en genåbningsdato endnu.

Hvad sker der med forsamlingsforbuddet?

Det står ikke klart, hvor længe vi skal leve med forsamlingsforbuddet endnu, men aftalen lægger op til, at det skal udfases løbende i den gradvise genåbning.

I midten af april skal regeringen ifølge aftalen fremlægge en plan for udfasningen af forsamlingsforbuddet. Den skal laves på baggrund af faglig rådgivning fra Epidemikommissionen og efter forhandlinger med de andre partier.

I dag er forsamlingsforbuddet sådan, at højst ti personer må forsamles udendørs. I eget hjem anbefales højst fem personer. Gudstjenester samt dåb, vielser og lignende religiøse handlinger kan afholdes udendørs med op til 50 personer, og man må samles lige så mange til udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi.

Bliver der festival til sommer?

... og andre større arrangementer

Festival eller ej? Det ved vi ikke endnu. Foto: Alexander Aagaard

Der er ikke noget klart svar på i aftaleteksten, om der bliver festivaller til sommer. Den rummer både muligheder og begrænsninger for festivalerne og andre større arrangementer. Der står for eksempel:

- Aftalepartierne har et fælles ønske om, at de arrangementer, der samler os – kulturen, idrætten og så videre – fremover vil kunne gennemføres i takt med, at flere bliver vaccineret – herunder med brug af coronapas.

Der skal nedsættes en hurtigt-arbejdende ekspertgruppe, som sammen med myndighederne skal komme med forslag til, hvordan større forsamlinger og arrangementer kan afholdes sundhedsmæssigt forsvarligt. Forslagene skal falde i midten af april, og anbefalingerne skal indtænkes i den gradvise genåbning.

Om det så hjælper festivalerne, er lidt uklart. Aftalen lægger op til, at samfundet kan genåbnes, når sårbare borgere og alle over 50 år, der ønsker det, er vaccineret med første stik. Men der er en undtagelse for større arrangementer som for eksempel sommerens festivaler. Der står:

- Dog vil der forventeligt stadig gælde restriktioner i forhold til arrangementer med risiko for superspredning, herunder større arrangementer og natteliv, rejserestriktioner samt generelle smitteforebyggende tiltag.

Hos Roskilde Festival tolker administrerende direktør Signe Lopdrup de manglende svar som et udtryk for, at der stadig er tro på, at der kan afholdes festivaler til sommer. Det siger hun til Ritzau.

Kommer der gang i nattelivet?

Her gælder det samme som for ovenstående: Der vil forventeligt stadig gælde restriktioner, når samfundet kan genåbne. Men det er ikke udelukket, at sene byture bliver en mulighed igen.

Hvornår der igen bliver mulighed for at komme en tur i byen, er endnu uvist. Foto: Flemming Ellegaard

Der står også i aftaleteksten, at Epidemikommissionen efter oplæg fra myndighederne skal vurdere, om nattelivet eller dele heraf kan genåbne. Herunder hører også en vurdering af de begrænsede åbningstider for serveringssteder og forbuddet mod salg af alkohol mellem klokken 22 og 05.

Vurderingen skal også rumme anbefalinger til krav, restriktioner og smitteforebyggende tiltag, der bør gælde ved en genåbning af nattelivet. Men der står ikke noget om, hvornår vurderingen skal være klar.

Får vi tilskuere på stadion?

Kommer der tilskuere til store sportsbegivenheder og hvor mange? Igen gælder der det samme som beskrevet under punktet for festivaler og større arrangementer:

- Aftalepartierne har et fælles ønske om, at de arrangementer, der samler os – kulturen, idrætten og så videre – fremover vil kunne gennemføres i takt med, at flere bliver vaccineret – herunder med brug af coronapas.

Hvornår der igen bliver mulighed for fællessang på Odense Stadion er endnu uvist. Foto: arkiv

- Dog vil der forventeligt stadig gælde restriktioner i forhold til arrangementer med risiko for superspredning, herunder større arrangementer og natteliv, rejserestriktioner samt generelle smitteforebyggende tiltag.

Her kan det måske blive en hjælp, at fodboldklubberne har udviklet en plan for, hvordan der kan komme tilskuere på stadion under coronasikrede forhold - den såkaldte Superligaordning.

De erfaringer skal også indgå, når den hurtigt-arbejdende ekspertgruppe i midten af april skal komme med forslag til afvikling af større arrangementer, fremgår det af aftaleteksten.

Kan vi rejse til udlandet?

Sommerferien til Mallorca er stadig usikker, men langt fra udelukket.

Udenrigsministeriet fraråder fortsat alle rejser til alle lande frem til 5. april. Hvad der herefter skal ske med rejserestriktionerne, er ikke en del af den langsigtede genåbningsplan.

I den står der, at der forventeligt stadig vil gælde rejserestriktioner, når samfundet genåbnes, efter at alle over 50 år er vaccineret. Men der lægges dog op til, at det bliver muligt at tage på ferie i udlandet:

- Regeringen arbejder efter, at der kan åbnes for rejse med coronapas samt smitteforebyggende tiltag – forudsat, at myndighederne vurderer, at data fra de pågældende lande er valide og troværdige, står der.